Milli Parklar, Avcılık ve Turizmde Kurallar Değişti Karar Resmi Gazete'de

MİLLİ PARKLAR KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7576

Kabul Tarihi: 11/3/2026

MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "denetleme yetkisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri bakımından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, diğer hükümler bakımından" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 2872 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"20 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile (e) bendi uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ile esaslarına ve (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimleri tarafından idari yaptırım uygulanır ve yapılacak denetimlerle ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bütçesine gereken ödenek konulur. Bu fıkra hükmü uyarınca uygulanacak idari yaptırımlara karşı açılacak davalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne karşı açılır."

MADDE 3- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Alan kılavuzu; korunan alanlarda ziyaretçi yönetimi için, alan sınırları dahilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanları arasından Genel Müdürlükçe verilen eğitimi tamamlayarak kimlik almaya hak kazanmış kişiyi,

f) Av ve doğa koruma memuru; bu Kanun ve Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerinin düzenlendiği diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuata aykırılık oluşturan fiillerin takibi, biyolojik çeşitliliğin korunması, av ve yaban hayvanlarının bakımı, gözlenmesi ve sayımına yönelik gerekli işleri yapmak ve denetim faaliyetleri ile diğer faaliyetleri yürütmek üzere Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda eğitilen ve görevlendirilen Genel Müdürlük personelini,

g) Bakanlık; Tarım ve Orman Bakanlığını,

h) Genel Müdürlük; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,"

MADDE 4- 2873 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Planlama:

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerine göre milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan uzun devreli gelişme planı, gelişme planı ve yönetim planı, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır veya hazırlattırılır ve yürürlüğe konur.

Planları uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına göre imar planları, milli park ve tabiat parkı gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur.

Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan kararları Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınarak 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca sonuçlandırılır.

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının planlarına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 5- 2873 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Turizm bölge, alan ve merkezleri" ibaresi "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri" şeklinde, "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının" şeklinde, "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibareleri "Bakanlıkça" şeklinde, "Hazineye devredilir" ibaresi "Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer" şeklinde, "Hazineye devir" ibaresi "Genel Müdürlüğe devir" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Korunan alanın yönetimi için gerekli olan ve sadece korunan alana hizmet veren tesislere yönelik olarak verilecek izinlerden bedel alınmaz. Ancak milli park ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması, kamu yararı ve zaruret olması halinde, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğalgaz iletim hattı, trafo, haberleşme, su, termal su, atık su, altyapı ve bunlarla ilgili yapı ve tesislerin yapılması maksadıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri lehine bedeli mukabilinde Bakanlıkça izin verilebilir, verilen izinler amacı dışında kullanılamaz ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir. İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı/gelişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan tesisler uzun devreli gelişme planlarına/gelişme planlarına işlenir.

Verilecek olan izinlerle ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 6- 2873 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya "işletilir" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da işlettirilir" ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Korunan alan olarak belirlenen yerler için planlarına uygun olarak gerekli projeler Genel Müdürlükçe hazırlanır veya hazırlattırılır.

Bu madde kapsamındaki yapı ve tesislerin yapılaşma koşullarına ait usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 7- 2873 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Genel Müdürlük tarafından derhal yıkılır veya ihtiyaç görüldüğü takdirde Genel Müdürlükçe değerlendirilir."

MADDE 8- 2873 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hükümlere istinaden;" ibaresinden sonra gelmek üzere "av ve doğa koruma memurları, saha bekçileri ve" ibaresi ile birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığı" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde ve mevcut üçüncü fıkrasında yer alan "Çevre ve Orman Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

"Bu madde kapsamındaki av ve doğa koruma memurları, saha bekçileri ve orman muhafaza memurlarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 9- 2873 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığı" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Genel Müdürlük ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını beş katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 10- 2873 sayılı Kanunun mülga 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Gelirler:

MADDE 18- Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları.

b) Bu Kanun kapsamındaki korunan alanlarda el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen her çeşit taşınmaz ve sair eşyanın satışından elde edilen gelirler.

c) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki sulak alanlarda el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen her çeşit taşınmaz ve sair eşyanın satışından elde edilen gelirler.

d) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz malların satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.

e) Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen yüklenicilerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

f) İhale şartnamesi ve dokümanı satışları ile analiz, denetim, danışmanlık, etüt, deney ve benzeri hizmetler karşılığı alınan gelirler.

g) Bu Kanun ile 4915 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının yüzde yirmi beşi.

h) Döner sermaye yıl sonu karı.

ı) Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.

i) Diğer gelirler."

MADDE 11- 2873 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanunun 14 üncü maddesi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasıyla yasaklanan faaliyetleri yürütenler hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur."

MADDE 12- 2873 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığı" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde ve "on katı" ibaresi "dört katı" şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ücret ödenmeden yapılan girişlere ilişkin giriş ücretleri ve Genel Müdürlük tarafından bu Kanun ile 4915 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen giriş ücretleri ve kesinleşen idari para cezaları, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir."

"Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde yirmi beşi Genel Müdürlük bütçesine, yüzde yetmiş beşi genel bütçeye gelir kaydedilir. Genel Müdürlüğün tahsil ettiği idari para cezalarından ayrılan genel bütçe payı ile vergi dairesince tahsil edilen giriş ücretinin tamamı ve idari para cezalarından ayrılan Genel Müdürlük payı, tahsilatın yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar aktarılır."

MADDE 13- 2873 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Genel Müdürlük, bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlar ile tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden muaftır."

MADDE 14- 2873 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanun kapsamında kalan orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarından; ilgili mevzuatı uyarınca turizm amaçlı yatırım gerçekleştirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca kesin tahsis yapılanlar üzerinde, adına kesin tahsis yapılan gerçek veya tüzelkişiler lehine 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tapuda üst hakkı tesis edilmesi ve buna bağlı olarak tapuda sözleşme düzenlenmesi ile düzenlenecek sözleşme hükümlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Birinci fıkra kapsamında kalan kesin tahsisler ile bu kesin tahsislere istinaden tapuya tescil edilecek üst haklarına ait sözleşmeler uyarınca adına kesin tahsis yapılan ya da lehine üst hakkı tesis edilecek gerçek veya tüzelkişilerden alınması gereken kullanım/üst hakkı bedelleri ve hasılat payları, 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca alınması gereken proje maliyet bedelinin %3'ü oranındaki bedeller ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca yapılacak süre uzatımı nedeniyle tespit edilecek yararlanma/ilave yararlanma bedellerinin hesaplanması, takip ve tahsili Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir ve bu bedeller Genel Müdürlük Döner Sermayeli İşletmelerinin ilgili hesaplarına yatırılır."

MADDE 15- 2873 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterliklerini alarak kurumlarında müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarına atanıp yardımcılık ya da stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olanlardan Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarına uygun müfettiş kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında geçen hizmet süreleri müfettiş; yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise müfettiş yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlara ilişkin anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur. Bu madde uyarınca müfettiş olarak atanacakların sayısı onu geçemez."

MADDE 16- 2873 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezleri sınırları içinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın, bu Kanun kapsamındaki alanlarda yer alan orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarından; ilgili mevzuatı uyarınca turizm amaçlı yatırım gerçekleştirilmek üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça kesin izin verilen veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca kesin tahsis yapılan taşınmazların üzerinde, adına kesin izin verilen veya kesin tahsis yapılan gerçek veya tüzelkişiler lehine 4721 sayılı Kanun uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tesis edilen üst haklarına ilişkin tapuda düzenlenen sözleşme hükümlerinin yürütülmesi ile bu kesin izin ve kesin tahsislerden henüz tapuda üst hakkı tesis edilmeyenler için tapuda üst hakkı tesis edilmesi ve buna bağlı olarak sözleşme düzenlenmesi ile düzenlenecek sözleşme hükümlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler 1/1/2026 tarihinden itibaren Genel Müdürlük tarafından yapılır. Bu fıkra kapsamında kalan ve üzerinde daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca üst hakkı tesis edilen taşınmazlara ait sözleşmelerin tarafı belirtilen tarihten itibaren sözleşmeler yenilenmeksizin Genel Müdürlüktür.

Birinci fıkra kapsamında kalan kesin izin veya kesin tahsisler ile bu kesin izin ve kesin tahsislere istinaden tapuya tescil edilen/edilecek üst haklarına ait sözleşmeler uyarınca adına kesin izin verilen veya kesin tahsis yapılan ya da lehine üst hakkı tesis edilen gerçek veya tüzelkişilerden alınması gereken kullanım/üst hakkı bedelleri ve hasılat payları 4916 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca alınması gereken proje maliyet bedelinin %3'ü oranındaki bedeller ile 4706 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca yapılacak süre uzatımı nedeniyle tespit edilecek yararlanma/ilave yararlanma bedellerinden 1/1/2026 tarihinden sonra tahakkuk edecek bedellerin hesaplanması, takip ve tahsili Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir ve 1/1/2026 tarihinden itibaren bu bedeller Genel Müdürlük Döner Sermayeli İşletmelerinin ilgili hesaplarına yatırılır.

Bu madde kapsamında kalan kullanım/üst hakkı bedelleri ve hasılat payları, proje maliyet bedelinin %3'ü oranındaki bedeller ile süre uzatımı nedeniyle tespit edilen yararlanma/ilave yararlanma bedellerinden 1/1/2026 tarihinden önce tahakkuk edenlerin hesaplama, takip ve tahsiline Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca devam edilir ve daha önce tahsil edilerek ilgili genel bütçe hesabına gelir kaydedilenler, Genel Müdürlük Döner Sermayeli İşletmelerinin ilgili hesaplarına aktarılmaz ve bunlar için herhangi bir iade veya mahsup işlemi yapılmaz.

Bu madde ile ek 3 üncü maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla Genel Müdürlük yetkilidir."

MADDE 17- 2873 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşip Hazineye aktarılmamış olan döner sermaye yıl sonu karları Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir."

MADDE 18- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan "Çevre" ibareleri "Tarım" şeklinde, (7) numaralı bendinde yer alan "Bakanlığın" ibaresi "Genel Müdürlüğün" şeklinde, (8), (10) ve (29) numaralı bentlerinde yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde, (31) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (32) numaralı bendine "memur" ibaresinden sonra gelmek üzere ", sözleşmeli" ibaresi eklenmiştir.

"31) Av ve doğa koruma memuru: Bu Kanun ve Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerinin düzenlendiği diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuata aykırılık oluşturan fiillerin takibi, biyolojik çeşitliliğin korunması, av ve yaban hayvanlarının bakımı, gözlenmesi ve sayımına yönelik gerekli işleri yapmak ve denetim faaliyetleri ile diğer faaliyetleri yürütmek üzere Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda eğitilen ve görevlendirilen Genel Müdürlük personelini,"

MADDE 19- 4915 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Hizmetleri" ibaresi "Emniyet" şeklinde, "Bakanlığa" ibareleri "Genel Müdürlüğe" şeklinde, "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile milli eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü," ibaresi "Genel Müdürlük ve Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ile tarım ve orman il müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü," şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığa" ibaresi "Genel Müdürlüğe" şeklinde ve beşinci ile altıncı fıkralarında yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 4915 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "avlama ücretleri Bakanlıkça" ibaresi "avlama ve avlanma izin ücretleri Genel Müdürlükçe" şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan "Avlama ücretleri" ibaresi "Avlama ve avlanma izin ücretleri" şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Perakendeci tarafından satın alınan ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve kovanların alış bedeli üzerinden hesaplanan %2 oranındaki katılım payı, alıma ilişkin faturanın düzenlendiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar perakendeci tarafından Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesine bildirilir ve aynı süre içinde bu İşletmenin hesabına ödenir. Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde ithalatçı, imalatçı ve toptancılar tarafından perakendecilere yapılan satışa ilişkin bilgi ve belgeler gecikmeksizin Genel Müdürlüğe iletilir.

Katılım payının süresinde bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin tespiti halinde, bildirilmeyen veya eksik bildirilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesince ilgiliye tebliğ edilir. Bu durumda, süresinde bildirilmeyen veya eksik bildirilen katılım payı, payın bildirilmesi gereken son günden yazının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte ödenir."

"Süresinde ödenmeyen katılım payı tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesi tarafından ilgili vergi dairesine bildirilir.

Vergi dairesince tahsil edilen avcılık belgesi harçlarının %30'u ve katılım paylarının %50'si Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesi hesabına, geri kalan harç ve katılım payı ise genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu alacakları tahsil eden birimler, ilgili bütçelere gelir kaydedilmesini sağlamak üzere tahsil tarihini takip eden ay sonuna kadar ilgili hesaplara aktarırlar.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir."

MADDE 21- 4915 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "av koruma memurları" ibaresi "orman muhafaza memurları, av ve doğa koruma memurları" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde, "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde, "orman idaresi" ibaresi "Genel Müdürlük taşra" şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan "av koruma memurlarına" ibareleri "orman muhafaza memurlarına, av ve doğa koruma memurlarına" şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan "Av koruma memurları" ibareleri "Orman muhafaza memurları, av ve doğa koruma memurları" şeklinde, "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan "Av koruma memurları" ibaresi "Av ve doğa koruma memurları" şeklinde ve "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 4915 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Avlaklarda izin almadan avlananlara ve" ibaresi madde metninden çıkarılmış, "ikiyüz" ibaresi "onbin" şeklinde ve "üçyüzelli" ibaresi "onbeşbin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 4915 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara onbin Türk Lirası; avlanma izni olmadan ve avlaklarda izin almadan avlananlara ise beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir."

"Bu maddede yazılı cezaya konu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde ceza üç katı olarak uygulanır."

MADDE 24- 4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "bir daha" ibareleri "iki yıl süre ile" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "belgesi yoksa, idari para cezası yanında kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir." ibaresi "belgeleri iptal edilir ve kendilerine iki yıl süre ile avcılık belgesi verilmez." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu madde kapsamında avcılık belgesi iptal edilenler tarafından iki yıllık sürenin bitiminde avcılık belgesi alınabilmesi için başvuruda bulunulması halinde, bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının ve tazminatın tahsil edilmiş olması ile Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen şartların tekrar sağlanması zorunludur. Belge yenilendikten sonra söz konusu fiillerin tekrarlanması halinde, avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez."

MADDE 25- 4915 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında avcılık belgesi iptal edilenlere Kanun kapsamında verilen idari para cezaları ile hükmolunan tazminatın tahsil edilmiş olması, son ihlalin gerçekleşmesinden sonra söz konusu cezaya ilişkin fiillerin tekrarlanmaması ve Kanunun 13 üncü maddesi kapsamındaki şartları tekrar sağlaması ile beş yıl içinde başvuru yapması halinde yeniden avcılık belgesi verilir."

MADDE 26- 4915 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi itibarıyla ödenmemiş olan katılım payları, 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmesi için Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesi tarafından ilgili vergi dairesine intikal ettirilir, tahsil edilen tutarın %50'si genel bütçeye gelir kaydedilir."

MADDE 27- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine "Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile geleneksel avcılık" ibaresi ve üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Geleneksel avcılığa ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir."

MADDE 28- (1) 2872 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Tarım ve Orman Bakanlığınca" ibaresi "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce" şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2873 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanının" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanının" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde, "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6830 sayılı İstimlak Kanunu" ibaresi "2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu" şeklinde, "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığının" ibaresi "Genel Müdürlüğün" şeklinde, (c) bendinde yer alan "6830 sayılı İstimlak Kanununun" ibaresi "2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde, "Orman ve Su İşleri Bakanlığının" ibaresi "Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

g) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde, "Orman ve Su İşleri Bakanlığınca" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tarım ve Orman Bakanlığında" ibaresi "Bakanlıkta" şeklinde, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü" ibareleri "Genel Müdürlük" şeklinde, "Tarım ve Orman Bakanlığı" ibareleri "Bakanlık" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Genel Müdürlüğün" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 4915 sayılı Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "tarım ve köyişleri ile orman" ibaresi "Bakanlık ile Genel Müdürlük" şeklinde, üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile sekizinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibareleri "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıktan" ibaresi "Genel Müdürlükten" şeklinde, "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın" ibaresi "Genel Müdürlüğün" şeklinde, "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 13 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

g) 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "Bakanlıkça" ibareleri "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıktan" ibaresi "Genel Müdürlükten" şeklinde, "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

h) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde, üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıktan" ibareleri "Genel Müdürlükten" şeklinde değiştirilmiştir.

i) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın" ibaresi "Genel Müdürlüğün" şeklinde değiştirilmiştir.

j) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Çevre ve Orman Bakanlığı" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

k) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "4856 sayılı Kanunda yer alan İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetki verdiği elemanlar" ibaresi "Genel Müdürlük bölge müdürü veya yetki verdiği personeli" şeklinde değiştirilmiştir.

1) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Genel Müdürlükçe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelin (9) numaralı sırasında yer alan "Vakıflar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Doğa Koruma ve Milli Parklar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.