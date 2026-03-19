MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNİN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 195

MADDE 1- 6 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Devletin Milli Güvenlik Siyaseti: Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç ve dış güvenlik ile savunma konularına ilişkin siyaseti,"

"d) Milli güvenlik: Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alandaki siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel tüm menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü iç ve dış tehdide karşı korunması ve kollanması ile vatandaşların güven, huzur ve refah içerisinde hayatlarını sürdürebilmesini,"

MADDE 2- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "bildirisi" ibaresi "açıklaması" şeklinde, "bildirisini" ibaresi "açıklamasını" şeklinde ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dahilinde iç ve dış güvenlik ile savunma konularına ilişkin esaslan kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ve güncellenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek."

"f) İç ve dış güvenlik ile savunma konularına ilişkin araştırmalar yapmak, stratejik analizler ile değerlendirmeler hazırlamak, bu çalışmaları ve milli güvenliğe ilişkin önerileri ilgili kurumlarla paylaşmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının mukavemet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev alam dışında kalan sahalarda seferberlik ve savaş hali ile savunma planlamasına yönelik hazırlıkları koordine etmek.

ğ) Mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri icra etmek."

MADDE 3- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (t) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) iç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı.

c) Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı."

"ç) Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı."

MADDE 4- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "bildirisi" ibaresi "açıklaması" şeklinde, "Cumhurbaşkanına" ibaresi "Cumhurbaşkanlığına" şeklinde ve (e) bendinde yer alan "bildirisini" ibaresi "açıklamasmı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"iç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 12/A- (1) İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Terörizm, organize suçlar ve radikalleşme gibi güvenlik meselelerine ilişkin araştırmalar yaparak stratejik analizler ve değerlendirmeler hazırlamak.

b) Afetler, demografi, göç, sağlık, enerji, tarım, gıda ve su, çevre, iklim değişikliği, kültür, ekonomi ve kentleşme gibi alanlarda beşeri güvenlik meselelerine ilişkin araştırmalar yaparak stratejik analizler ve değerlendirmeler hazırlamak.

e) Savunma sanayii, siber güvenlik, yapay zeka ve uzay çalışmaları gibi kritik sahalarda güvenlik meselelerine ilişkin araştırmalar yaparak stratejik analizler ve değerlendirmeler hazırlamak.

ç) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 13- (1) Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Küresel, bölgesel ve devletler arası gelişmeler ile uluslararası güvenlik ortamında meydana gelen hadiseleri takip etmek ve Türkiye'nin milli güvenliği ile menfaatlerine ilişkin araştırmalar yaparak stratejik analizler ve değerlendirmeler hazırlamak.

b) Genel Sekreterliğin görev ve yetki alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Genel Sekreterliğin diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı temaslar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli çalışmaları yürütmek, takip etmek ve Genel Sekreterlik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 7- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığımn görevleri şunlardır:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev alanı dışında kalan sahalarda seferberlik ve savaş hali ile savunma planlamasına yönelik hazırlıkların ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile valilikler tarafından yapılmasında ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesini takip etmek.

b) Görev alanı kapsamında ahdi hukuka ilişkin olarak Genel Sekreterliğe tevdi edilen görevleri ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde icra etmek.

c) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 8- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesine göre Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerin tespitine ilişkin hazırlık çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı ile müştereken yürütmek."

MADDE 9- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasımn (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"f) Genel Sekreterliğin bilgi işlem hizmetlerini yürütmek."

MADDE 10- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylar 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre Genel Sekreterlikte görevlendirilebilir."

MADDE 12- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

18 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI