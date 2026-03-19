19 Mart 2026 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

18 Mart 2026 tarihli atama kararları kapsamında birçok bakanlık, kurum ve kuruluşta üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararlar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı'nda Kapsamlı Değişim

Adalet Bakanlığı'nda çok sayıda genel müdür ve daire başkanı görevden alındı. Görevden alınan isimler arasında Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ve Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız da yer aldı.

Görevden almaların ardından önemli atamalar yapıldı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı atandı. Ayrıca Mücahit Gül Şen, Mehmet Murat Tuzcu ve Murat Gülaç gibi isimler de kritik görevlere getirildi.

Daire başkanlıklarında da değişiklikler yapılırken, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ atandı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevine ise Metin Yıldırım getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Atamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alındı. Bu göreve Hasan Basri Alagöz atanırken, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Samiye Korkmaz getirildi.

Hukuk Müşavirliklerine Yeni İsimler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşavirliğine Damla Sezer Okur atanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu I. Hukuk Müşavirliğine Işıl Gürer getirildi.

Dış Temsilciliklerde Büyükelçi Atamaları

Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Şule Öztunç El Salvador Büyükelçiliğine atanırken, Ahmet Cemil Miroğlu Letonya Büyükelçisi oldu. Emir Salim Yüksel Kolombiya'ya, Mesut Özcan ise Kamboçya'ya büyükelçi olarak görevlendirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Geniş Kapsamlı Atamalar

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Türkiye genelinde çok sayıda ilde defterdar değişiklikleri yapıldı. Adana, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Diyarbakır, Samsun ve daha birçok ilde yeni defterdarlar göreve getirildi. Atamalar kapsamında farklı illerde görev yapan defterdarların yer değiştirdiği görüldü.

Milli Eğitim ve Diğer Kurumlar

Milli Eğitim Bakanlığı Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Ciğer atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde 2., 5., 6., 9., 10., 11., 13. ve 14. bölge müdürlüklerine yeni isimler getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Neşat Onur Şanlı atanırken, Ticaret Bakanlığında da genel müdür yardımcılıkları ve bölge müdürlüklerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Üniversitelere Yeni Rektörler

Yükseköğretim kurumlarında da rektör atamaları gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı atandı.

Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nda Değişiklik

Ticaret Bakanlığında İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi görevden alındı. Gümrükler, Tüketici Koruma ve Personel alanlarında yeni genel müdür yardımcıları atanırken, Batı Marmara, Orta Anadolu ve Trakya bölge müdürlüklerine de yeni isimler görevlendirildi.

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, 4 ve 7 nci maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı;

- Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan YAŞAR,

- Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan ÖZTATAR,

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM,

- Personel Genel Müdürü Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim TAŞ,

- Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet GÜL,

- Teftiş Kurulu Başkanı Cihan YILDIZ,

- İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan ÖZÇELİK,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim ÇETİN,

- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral GÖKKAYA, görevden alınmış,

- Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım ASLANCI,

-Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç AVŞAR,

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi YILMAZ,

- Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad SARI,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit GÜL ŞEN,

- Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat TUZCU,

- Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat GÜLAÇ,

-İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf KILIÇ,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat AKINBİNGÖL,

- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay ALTUĞ,

- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin YILDIRIM, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül YILDIRIM KARA görevden alınmış ve bu suretle boşalan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri ALAGÖZ atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Samiye KORKMAZ atanmıştır.

18 Mart 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Damla SEZER OKUR atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Işıl GÜRER atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- El Salvador Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şule ÖZTUNÇ,

- Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil MİROĞLU,

- Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emir Salim YÜKSEL,

- Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mesut ÖZCAN, atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı;

- Adana Defterdarlığına, Malatya Defterdarı Ahmet BALIKÇI,

- Adıyaman Defterdarlığına Mustafa KURT,

- Afyonkarahisar Defterdarlığına İbrahim GÜNDÜZ,

- Ağrı Defterdarlığına Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK,

- Amasya Defterdarlığına Ali ÇAKIR,

- Aydın Defterdarlığına, Trabzon Defterdarı Ahmet GÜNÇAVDI,

- Batman Defterdarlığına Muhittin Çelebi ŞENSES,

- Bingöl Defterdarlığına Veysel UÇUR,

- Burdur Defterdarlığına Veysel SEZGİN,

- Bursa Defterdarlığına, Denizli Defterdarı Halil TEKİN,

- Çanakkale Defterdarlığına Mustafa ÇELİK,

- Çorum Defterdarlığına Erkan CİĞER,

- Denizli Defterdarlığına Mustafa ÖZDEMİRCİ,

- Diyarbakır Defterdarlığına, Muğla Defterdarı Mustafa İNCEÇAYIR,

- Düzce Defterdarlığına Reyhan KÖKÇÜ,

- Erzincan Defterdarlığına Ramazan ÖZDEMİR,

- Eskişehir Defterdarlığına, Hatay Defterdarı Cemil MÜSEVİTOGLU,

- Gaziantep Defterdarlığına, Adana Defterdarı Ümit GUNER,

- Giresun Defterdarlığına Hüsna YILDIZ,

- Hatay Defterdarlığına, Eskişehir Defterdarı Ahmet ÇELİK,

- İsparta Defterdarlığına Mustafa ERDEM,

- Kahramanmaraş Defterdarlığına, Bursa Defterdarı Hüseyin EROL,

- Karabük Defterdarlığına Hülya YELİMLİEŞ,

- Karaman Defterdarlığına Aliaddin KARPINAR,

- Kars Defterdarlığına Fatih POLAT,

- Kırıkkale Defterdarlığına Serdar ESEN,

- Kırşehir Defterdarlığına İsmail BİLİCİ,

- Kilis Defterdarlığına Musa KOÇULU,

- Konya Defterdarlığına Yusuf HAMZAOĞLU,

- Kütahya Defterdarlığına Hatice İŞCEN ERCOŞMAN,

- Malatya Defterdarlığına Nazmi EROL,

- Mersin Defterdarlığına, Samsun Defterdarı Metin UZUN,

- Muş Defterdarlığına Mehmet AKKAYA,

- Nevşehir Defterdarlığına Sezer SARI,

- Ordu Defterdarlığına, Gaziantep Defterdarı Mehmet Tarık TÖRER,

- Osmaniye Defterdarlığına Mithat ÖNALAN,

- Rize Defterdarlığına Ümit KÖKDEMİR,

- Samsun Defterdarlığına Halil İbrahim TEMİZ,

- Sinop Defterdarlığına Mutlu ŞAHİN,

- Sivas Defterdarlığına Murat AYDIN,

- Trabzon Defterdarlığına, Diyarbakır Defterdarı Ramazan YAŞAR,

- Tunceli Defterdarlığına Salih GÖKAL,

- Yalova Defterdarlığına, Şanlıurfa Defterdarı Seyit TEKİN,

- Zonguldak Defterdarlığına Recep SERDAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Yaşar CİĞER atanmıştır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- 5. Bölge Müdürlüğüne Kemal CAN,

- 6. Bölge Müdürlüğüne Hakan MUMCUOĞLU,

- 9. Bölge Müdürlüğüne Ahmet ÇÖRTÜK,

- 10. Bölge Müdürlüğüne Ali BOZKURT,

- 13. Bölge Müdürlüğüne Akif ÜMÜZER,

- 14. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas ÖZKAYA,

- 2. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet ÇİÇEK,

-11. Bölge Müdürlüğüne Resul DOĞAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince atanmıştır,

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Neşat Onur ŞANLI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ticaret Bakanlığı;

- İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak GÜREŞÇİ, görevden alınmış,

- Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet AKDEMİR ve Yakup SEFER,

- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail HAK ve Veysel ÇİFTÇİ,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Buğrahan MANAV, atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet YAPICI,

- Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Şenol ALKAN,

- Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ali TOPÇU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince atanmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ atanmıştır.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr, Hasan Ali KARASAR atanmıştır.

18 Mart 2026

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI atanmıştır.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ayşe BAŞAR atanmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK atanmıştır.

18 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI