Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 11104

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlanna İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

18 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlanna İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri işyerlerinde asıl işlerde istihdam edilmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafindan belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu programlarında Milli Savunma Bakanlığınca verilen teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak mezun olanlar arasından yapılacak işçi alımlan,"

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.