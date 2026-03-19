Siber Güvenlik Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Resmi Gazete

Sayı : 33201

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Siber Güvenlik Ba$kanlığı)'ndan:

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siber Güvenlik Başkanlığında görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Siber Güvenlik Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurlarını ve sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 124 üncü maddesi ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karanyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Siber Güvenlik Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-l'de yer alan "Siber Güvenlik Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli"nde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımmdan uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siber Güvenlik Başkanı yürütür.