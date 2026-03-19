Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk gençlerine Oxford daveti!
Türk gençlerine Oxford daveti!
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor

Artan akaryakıt fiyatları, yüksek trafik cezaları ve sigorta giderleri, araç sahipliğini orta sınıf için ağır bir yüke dönüştürdü. Sadece yürütmek için yıllık maliyeti 150 bin lirayı aşan otomobiller, birçok ailede ciddi bir gider kalemi olarak görülüyor. Galericiler "Artık alandan çok satan var" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mart 2026 07:42, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 07:44
Yazdır
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor

Türkiye'de otomobil artık sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ciddi bir gider kalemine dönüştü. 2026 yılı itibarıyla ortalama bir aracın yıllık maliyeti 100 bin liradan başlayıp 200 bin liranın üzerine çıkarken, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşlar için bu yük taşınamaz hale geldi.

Uzmanlara göre, maddi durumu yüksek olan kesim için bu maliyetler tolere edilebilirken, alt gelir grubunun zaten araç sahibi olamadığı bir tabloda, en büyük baskıyı 'orta direk' hissediyor. Bir otomobilin yıllık maliyetine bakıldığında; 42 bin ile 65 bin lira arasında değişen yakıt gideri, 5 bin ila 15 bin liralık MTV, 8 bin ila 20 bin lira trafik sigortası, 10 bin ila 30 bin lira kasko, 8 bin ila 20 bin lira bakım masrafı ve 12 bin ila 36 bin lira otopark ücreti öne çıkıyor. Bunlara köprü ve otoyol ücretleri, lastik giderleri, temizlik masrafları ve özellikle son dönemde hızla artan trafik cezaları da eklendiğinde toplam fatura birçok araç sahibi için yıllık 150 bin lirayı aşıyor.

YÜKSEK CEZA YÜZÜNDEN ARACINI SATIŞA ÇIKARDI

Artan maliyetler sahaya da yansımış durumda. Özellikle büyük şehirlerde birçok vatandaş aracını satılığa çıkarırken, ikinci araçlar hızla elden çıkarılıyor. Araç sahipliği yerine "ihtiyaç halinde kullanım" modeli öne çıkıyor. Toplu taşıma, günlük araç kiralama ve dijital ulaşım alternatifleri daha fazla tercih edilmeye başlıyor. Bu değişimin çarpıcı örneklerinden biri de Of ilçesinde yaşandı. Yüksek trafik cezasıyla karşılaşan bir vatandaş, aracını satışa çıkardığını belirterek "Aracı kullanmak artık masraf kapısı oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu tür örneklerin sayısının arttığı, özellikle sosyal medyada benzer paylaşımların çoğaldığı görülüyor.

ALANDAN ÇOK SATAN VAR

Korsan taksi kullanımı ve paylaşımlı yolculuk uygulamalarında artış dikkat çekerken, kısa mesafelerde scooter ve bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor. Artan maliyetler sebebiyle birçok kişi otomobilden motosiklete yöneliyor. Beylikdüzü Autopia'da galericilik yapan Şeyhmus Nalkıran, ikinci el satışında gözle görülür bir değişiklik yaşandığını belirterek "Eskiden insanlar galerimize gelirdi, yeni araç alacak bütçe ve plan peşindeydi, fakat artık durum tamamen tersine döndü. Çoğu kişi yeni araç almak yerine ellerindeki arabayı satmayı düşünüyor. Yakıt, trafik sigortası, kasko, MTV, otopark, köprü ve otoyol geçişleri derken yıllık masraflar 150 bin lirayı buluyor. Özellikle orta gelirli müşteriler için bu yük dayanılmaz hale gelmiş. Gördüğüm kadarıyla talep tamamen ikinci el araç satışına kaymış, yeni araç almak neredeyse ikinci plana düşmüş durumda. İnsanlar, günlük kiralama, toplu taşıma ve paylaşımlı ulaşım gibi alternatifleri kullanmayı daha mantıklı buluyor. Orta sınıf için bu artık bir tercih değil, çoğu zaman zorunluluk gibi görünüyor. Kısacası, yeni araçtan çok arabasını satan var diyebilirim" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber