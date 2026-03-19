Dünya liderleri ve uzmanlar İstanbul'da bir araya gelecek

Dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanlar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya gelecek. Zirve, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve küresel krizlerin hızla geliştiği bir dönemde, 27-28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 08:00, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 08:00
İki gün sürecek etkinlik, devlet başkanları, bakanlar, politika yapıcılar ve önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek uluslararası düzenin geleceği, stratejik iletişim ve küresel krizlerin yönetimi konularını ele almayı amaçlıyor.

Zirve, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın katılacağı açılış oturumuyla başlayacak.

İlk gün, stratejik iletişimin değişen küresel düzeni nasıl şekillendirdiğine odaklanacak. "Küresel Düzenin Yeni Çerçevesi" başlıklı paneli Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yönetecek. Oturumda Azerbaycan, Suriye, Bangladeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler, değişen güç dengeleri ve uluslararası anlatıların şekillenmesinde iletişimin rolünü tartışacak.

Zirvenin diğer oturumlarında liderlik diplomasisi ve arabuluculuk konuları ele alınacak. Katar, Libya ve Mısır'dan katılımcılar çatışma çözümü ve bölgesel diplomasi deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik kapsamında iklim diplomasisi ve kamuoyunun dijital dönüşümü de gündeme gelecek. Navarra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramon Salaverria, küresel iklim yönetişimi ve iletişim stratejilerini değerlendirecek.

Zirvenin ilk günü, uluslararası kurumlarda artan güven ve meşruiyet krizleri ile kadın, göç ve sosyal politikaların kesişim noktalarını ele alan panelle sona erecek.

İkinci gün ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak, ardından İran odaklı bir panel ve katılımcıların küresel yönetişimde "yeni normal" olarak nitelendirdiği sürekli krizler ile istikrarsızlık ortamını tartışacakları oturumlar gerçekleştirilecek.

STRATCOM Zirvesi, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, küresel krizlerin yönetimi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde iletişimin rolünü ele alacak önemli bir platform olması bekleniyor.

Zirveye katılmak isteyenler, en geç 24 Mart saat 18.00'e kadar kayıt yaptırabilecek.

