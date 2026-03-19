Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
ABD ve İsrail'in saldırması ve İran'ın da misilleme saldırılarıyla karşılık vermesiyle tırmanan savaş haftalardır devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya petrol arzı yüzde 30 oranında azaldı. Tedarikin sekteye uğraması da akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle fırladı.
Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik zincirinin kopması, enerji tesislerinin saldırıya uğraması fiyatları artırdı.
MOTORİNE BÜYÜK ZAM GELİYOR
NTV'de yer alan habere göre akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor.
Zam kesinleşmese de Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ 71 TL'Yİ GEÇECEK
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya, Doğu şehirlerinde 74,44 liraya çıkması bekleniyor.