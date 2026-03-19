Kamuda Aday Memur Ve Hizmet İçi Eğitim Süreçleri Bütünüyle Yenilendi!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılan kamu görevlilerinin aday memur eğitimleri ile görevleri süresince verilen hizmet içi eğitimlerinin uygulanma esaslarına dair süreçleri içeren "Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik", 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

43 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan ve birçok hükmü zamanla kadük kalan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" ise yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik birçok hususu gözden geçirmekle birlikte, günümüzde sıklıkla uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarının yanı sıra eğitim süreçlerinin takibi ve raporlanmasını da daha sıkı tedbirler içerisine alıyor.

İşte yönetmelikte göze çarpan bazı yenilikler:

-Memurlara bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mevzuat değişikliklerine ve yeniliklere uyum sağlayacak şekilde eğitim verilmesi esas olacak.

-İlk defa memur olarak atanan kişiler, üç yıl boyunca deneyimli bir memurun refakatinde usta-çırak ilişkisi içerisinde yetiştirilmesi için işbaşı eğitim yöntemi uygulanacak.

-Kamu idareleri eğitim süreçlerinde kendi personeli arasından görevlendireceği uzman ve yetkin kişilerden, diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman ve yetkin kişilerden, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarından ve üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişilerden eğitici olarak yararlanabilecektir.

-Kamu idarelerinin eğitim merkezleri envanteri oluşturulacak, talep olması halinde eğitim merkezleri başka idarelerinin eğitim ihtiyaçlarında kullanılabilecektir.

-Eğitimlerin düzenlenmesinde eğitimin mahiyeti, yeri, katılımcı sayısı ve diğer niteliklerine göre maliyet etkin şekilde düzenlenmesi esas alınacak.

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde Merkez Eğitim Kurulu oluşturularak, aday memurların yetiştirilmesine dair esaslar çerçevesinde programların ve sınavların hazırlanması, devlet memurlarının hizmet içi eğitim süreçleri ve eğitim önerileri karara bağlanacaktır.

-Tüm kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında "Eğitim Yönetme Kurulları" oluşturulacaktır. Bu kurullar tarafından kamu idarelerinin eğitim politikaları, eğitim ihtiyaç analizleri, eğiticilerin temini ve eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesi gibi birçok süreç yürütülecektir.

-Aday memurların eğitim konularına günümüz süreçlerine uygun olarak Kişisel Verilerin Korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İnsan Hakları ve Etik süreçleri dahil edilmiştir.

-Kamu kurumları her yıl düzenli olarak eğitim planları hazırlayacak ve en geç ilgili yılın Kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirecektir. Ayrıca, yıl içerisinde gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler ise her yılın Aralık ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır.

-Hizmet içi eğitimlerin sonunda kamu görevlilerine sınav düzenlenebilecek; bu eğitimlerde elde edilen başarılı sonuçlar memurların üst görevlere atanmalarında görevli oldukları kurumlar tarafından değerlendirilebilecektir.

-Kamu idareleri aday memurların eğitimleri ile hizmet içi eğitim süreçlerine dair düzenleyici işlemlerini, yönetmeliğin yayım tarihinden altı ay içerisinde uyumla hale getirecektir.



