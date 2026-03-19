Adalet Bakanı Gürlek, yıllar önce rol aldığı diziyi açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Gürlek, bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını açıkladı.

'Garsonluk yaptım dizilerde oynadım'

YouTube'da Adem Metan'ın sunduğu programa konuk olan Bakan Gürlek kamuoyu tarafından bilinmeyen geçmişini anlattı. Yayınlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Akın Gürlek, meşhur kahvehane sahnelerinde yer aldı.

Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra bir araya geldi

Set ortamında geçen kısa bir deneyimin ardından yıllar sonra başrol oyuncusu Hasan Kaçan ile yeniden bir araya gelen Akın Gürlek, bu anıya dair hatırasını kendisi paylaştı.

O dönem kahve sahnesinde figüran olarak yer alan gençlerden birinin ileride Adalet Bakanı olacağını tahmin etmeyen Hasan Kaçan ile Gürlek arasındaki bu karşılaşma, ikili arasında tebessüm ettiren bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.