Türkiye, son 10 yılda hayata geçirilen projeler ve yetişen başarılı sporcuların elde ettiği rekorlar, madalyalar ve olimpiyat dereceleriyle yüzme branşında dünya ve Avrupa arenasında dikkati çeken bir yükseliş sergiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 15:09, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 15:18
Türkiye yüzmede dünya arenasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yürütülen çalışmalarla yüzmede dünya ve Avrupa arenasına çıkan Türkiye, milli sporcularıyla son zamanların en iyi derecelerini elde etti.

Kısa kulvar kategorisiyle 2021 yılında sahneye çıkan Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak dünya yüzme tarihinde bu mesafede 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu. Emre Sakçı, aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final yüzdü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde yarışan Kuzey Tunçelli ise olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu oldu. Kuzey, finalde beşincilik elde etti.

2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil eden Bengisu Avcı da 200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde dünya rekoru kırarak Türkiye'ye önemli bir başarı kazandırmış oldu.

Uluslararası şampiyonluklar ve madalyalar

Rusya'nın Kazan kentinde 2021 yılında düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışıkta Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Viktoria Zeynep Güneş, Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda da 4 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

2022 yılında Gençler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 4'er altın madalya kazanan Türkiye, 2025'te artistik yüzme kategorisinde ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla bu branştaki en iyi derecesini almayı başardı. 2025 yılında Singapur'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılan Defne Kurt da 5 altın madalyayla Türk spor tarihine geçen sporcular arasında yerini aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takımlar, Olimpiyat Değerleme ve Takip Programından Sorumlu Antrenörü Eray Açıkgöz, AA muhabirine, Türkiye'nin yüzme branşıyla son 10 yılda her kademede önemli başarılar yakaladığını söyledi.

Bu zaman aralığında özellikle gençler ve yıldızlarda belirli başarıların olduğunu ancak bu başarıları büyüklere taşımakta zorlandıklarını ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Kültürel ve tarihsel olguya baktığımızda ABD, Avustralya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerle yarışabilmek için özellikle federasyon başkanımızın son 10 yılda yaptığı vizyon projeleri ve Bakanlığımızın destekleriyle büyük başarılar kazandık. Avrupa'da gençlerde son 10 yılda ilk üçün içinde yer almamız, sürekli dünya arenasındaki ülkelerle mücadele edebilmemiz ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda kazandığımız çok büyük başarılar var. Bu başarıların içinde her turnuvada 4 ya da 5 madalyayla ülkemize dönmek bize çok büyük gurur veriyor. Gençlerden büyüklere dönecek olursak, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz çok tarihi madalyalar var. Geçen sene Sırbistan'da aldığımız çok büyük başarı, son 2 yılda Avrupa kısa kulvarda aldığımız madalyalar ve yine dünya kısa kulvarda elde ettiğimiz madalyalar, olimpiyat beşinciliği gibi başarılar bize gelecek için çok büyük umut vermeye başladı."

"İstikrar sağlanınca başarı arkasından geldi"

Açıkgöz, tesisleşmede son 10 yılda ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirterek, artık birçok ülkeden yüzme sporcusunun kamp için Türkiye'ye geldiğine işaret etti.

Türkiye'de yüzmede yakalanan bu başarının istikrar sonucu elde edildiğini dile getiren Açıkgöz, "Teknik heyet ve federasyon başkanımızla yaptığımız olimpik projelerle emin adımlarla yukarıya çıktık. İstikrar sağlanınca başarı arkasından geldi." dedi.

Kadınlarda Defne Taçyıldız, Merve Tuncel, Deniz Ertan gibi isimlerin sporculara örnek olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Yeni jenerasyondaki sporcularımızda da çok yetenekli olanlar var. Bunlar abla ve ağabeylerini rol model alıyor. Los Angeles'taki 2028 Yaz Olimpiyatları için şimdiden hedef belirledik. Kendi hedefleri doğrultusunda da müsabakalarda deneyim kazanarak olimpiyat ve önemli organizasyonlar için hazırlıkları sürdürüyorlar. Umarım 2028'deki olimpiyatlarda iyi bir katılımcı ile artık en üst nokta olan kürsüyü elde ederek ülkemize iyi bir gurur yaşatırız." ifadelerini kullandı.

