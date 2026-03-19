Danimarka, Grönland'da ABD'ye karşı savaşa hazırlanmış

Danimarka yayın kuruluşu DR'nin sızdırdığı rapor, Grönland'da Ocak ayında yaşanan askeri gerilimin boyutlarını ortaya çıkardı. Trump'ın Ada'yı satın alma baskılarını "ulusal güvenlik" tehdidine dönüştürmesi üzerine Danimarka; başkent Nuuk dahil stratejik noktalara patlayıcı yerleştirdi ve yaralı askerler için kan bankaları kurdu. Avrupalı müttefikler, yaşananları "müttefiklik hukukuna büyük bir soru işareti" olarak yorumladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 16:15, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 16:15
Danimarka'nın, asker gönderdiği Grönland'da patlayıcı maddeden kan bankasına kadar ciddi savaş hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, Danimarka ve Avrupa'daki kaynaklarına dayandırdığı raporunda, Trump'ın, Grönland'ı almaya yönelik "tehditlerinin" arttığı dönemde, Ada'ya gönderilen Danimarka askerlerinin yaptığı savaş hazırlıklarını anlattı.

Danimarkalı askerlerin, ocak ayında Grönland'a geldiğine işaret edilen raporda, ABD'nin olası bir askeri müdahalesinde savaş uçaklarının inişini engellemek için başkent Nuuk dahil olmak üzere diğer yerlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı madde bulundurulduğu belirtildi.

Raporda, olası bir savaş durumunda, yaralı askerler için kan bankasının da kurulduğu ifade edilirken, ocak ayındaki saldırı endişesi nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı vurgulandı.

Grönland'daki gerginliğin ocak ayında ciddi bir seviyeye ulaştığına dikkati çekilen raporda, Danimarka ve Avrupa'nın müttefikini savunma konusunu ciddiye aldıkları ifade edildi.

Raporda, Trump'ın Grönland baskısının sona ermeyeceği kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen Fransız bir yetkili, Avrupa'nın Grönland'daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka'nın gerginliği tırmandırmamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Alman bir yetkili de "ABD, NATO askerlerinin de bulunduğu bir ortamda Grönland'a saldırsaydı, o zaman inandığımız her şeye büyük bir soru işareti koymak zorunda kalırdık." ifadesini kullandı.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

