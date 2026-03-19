'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
İçişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Hasan Öymez, son günlerde sosyal medyada yayılan "araçlardaki telefon tutuculara ceza kesilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Öymez, spekülasyonlara karşı vatandaşları uyarırken, yeni bir uygulama yönetmeliği üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Hasan Öymez, yaptığı açıklamada araç içi ekipmanların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza yazılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurguladı. Öymez'in açıklamasında öne çıkan satır başları şunlar:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, trafik güvenliğini ve araç içi standartları düzenleyecek bir uygulama yönetmeliği hazırlığı sürüyor.
Mevcut durumda telefon tutuculara yönelik özel bir cezai işlem uygulanmıyor.
Vatandaşların sadece Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiği belirtildi.