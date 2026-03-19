Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yayınladıkları ortak açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 18:29, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 18:31
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya hükümetleri, ortak bir açıklama yayınlayarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen trafiğe kapatan saldırı ve tehditlerini kınayarak deniz güvenliğini destekleme sözü verdi. Ortak açıklamada, "İran'ın Körfez'de silahsız ticari gemilere yönelik son saldırılarını, petrol ve doğal gaz tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nın İran güçleri tarafından fiilen kapatılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Çatışmada gerilimin tırmanmasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, "İran'ı, tehditlere, mayın döşeme faaliyetlerine, İHA ve füze saldırıları ile ticari gemi trafiğini engelleme çabalarına derhal son vermeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına uymaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sivil altyapıya yönelik saldırılara moratoryum uygulanması çağrısı

Savaşın etkilerinin dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissedileceği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası deniz taşımacılığına yönelik bu tür müdahaleler ve küresel enerji tedarik zincirlerinin aksatılması, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturur. Bu bağlamda, petrol ve doğal gaz tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılara derhal kapsamlı bir moratoryum uygulanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Bu doğrultuda, hazırlık planlamalarına katılan ülkelerin taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik petrol rezervlerinin koordineli bir şekilde serbest bırakılması kararını destekliyoruz. Enerji piyasalarına istikrar kazandırmak amacıyla başka adımlar da atacağız ve belirli üretici ülkelerin üretimi artırmaları da buna ilişkin tedbirler arasında yer alacak" denildi.

Durumdan en çok etkilenen ülkelere yardım etme taahhüdü de verilen açıklamada, "Deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü, tüm ülkelerin yararınadır. Tüm devletlere, uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve uluslararası refah ile güvenliğin temel ilkelerini koruma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

