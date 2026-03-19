Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi sil baştan yapılandırıldı. Ceza İşleri'nden Bilgi İşlem'e, Teftiş Kurulu'ndan Adalet Akademisi'ne kadar 11 birimde genel müdür ve başkan düzeyinde atamalar yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gerçekleştirilen bu değişim, bugünkü Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 20:10, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 20:12
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!

19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey kadrolarında kapsamlı bir değişim gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/86 sayılı kararname doğrultusunda, birçok genel müdür ve daire başkanı görevden alınırken yerlerine yeni isimler atandı.

İşte Adalet Bakanlığı'ndaki yeni atamalar:

Genel Müdürlüklerde Bayrak Değişimi

Bakanlığın ana hizmet birimlerinde önemli isim değişikliklerine gidildi:

  • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü: Oğuzhan Yaşar görevden alınırken, yerine Hazım Aslancı getirildi.

  • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü: Hakan Öztatar'ın yerine Erdinç Avşar atandı.

  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Enis Yavuz Yıldırım bayrağı Çelebi Yılmaz'a devretti.

  • Personel Genel Müdürlüğü: Yusuf Soner Çiftçioğlu'nun yerine Cahit Cihad Sarı görevlendirildi.

  • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Abdurrahim Taş'ın yerine Mücahit Gülşen getirildi.

  • Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü: Servet Gül görevden alınırken, bu göreve Mehmet Murat Tuzcu atandı.

Kurul ve Daire Başkanlıklarındaki Atamalar

Denetim ve destek birimlerinde de kritik atamalar yapıldı:

  • Teftiş Kurulu Başkanlığı: Cihan Yıldız'ın yerine Murat Gülaç getirildi.

  • İcra İşleri Dairesi Başkanlığı: Hasan Özçelik'in yerine Yusuf Kılıç atandı.

  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: İbrahim Çetin'in yerine Murat Akınbingöl getirildi.

  • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Meral Gökkaya'nın yerine Berkay Altuğ görevlendirildi.

  • Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Bu göreve Metin Yıldırım atandı.

Yasal Dayanak

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3, 4 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Karar, 18 Mart 2026 tarihinde imzalanarak bugünkü Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

