Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ölü

İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk gençlerine Oxford daveti!
Türk gençlerine Oxford daveti!
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ölü

Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 20:53, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 21:49
D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine giden personel taşıyan bir firmaya ait 34 LSR 758 plakalı servis aracı, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

