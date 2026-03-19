İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk gençlerine Oxford daveti!
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
Şehit yakınları ve gazilerden Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Şehit yakınları ve gaziler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 23:06, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 23:05
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarının ardından harekete geçen şehit yakınları ve gaziler adına suç duyurusunu Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptı. Gündüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kamu görevlisine karşı alenen hakaret (TCK125/3-a) ve iftira suçları (TCK267/1-9)ile resen tespit edilecek diğer suçlar' kapsamında yargılanmasını talep etti.

Avukatı aracılığıyla suç duyurusunu yapan Gündüz, Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i doğrudan hedef alarak yargı bağımsızlığı, adalet mekanizmasının işleyişi, siyasi etkiler iddiası ve hukuk sistemi üzerinden eleştiriler yönelttiğini söyledi. Gündüz, "Özgür Özel açıklamalarında Akın Gürlek'in geçmişteki bazı yargı kararları ve görev süreçleri, muhalefet tarafından sık sık eleştirilen başlıklar arasında yer alıyordu. Özgür Özel'in son çıkışı ise tamamen sınırlarını aşmış niteliktedir. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklaması Özgür Özel'in raydan çıkışının belirtisidir. Milletimiz her daim Akın Gürlek'in yanındadır. Akın Gürlek, halkın güçlü desteğini arkasına almıştır. Lakin CHP'nin lideri Özgür Özel bugün yaptığı açıklamalarla sadece bir kişiyi değil, aynı zamanda adaletin tecellisine olan inancımıza saygısızlık yapmıştır. Bizler halk olarak biliyoruz ki Akın Gürlek görev yaptığı süre boyunca hukukun üstünlüğünü esas almış, zor zamanlarda sorumluluk almaktan kaçınmamıştır. Bu duruş, toplumun her kesiminde karşılık bulmuştur. Elbette herkes aynı fikirde olmayabilir. Ancak şunu açıkça görüyoruz ki adaletin güçlü ve kararlı şekilde işlemesini isteyen geniş bir kesim, Gürlek'in yanında durmaktadır. Bizler için mesele kişiler değil, ilkeler meselesidir. Hukukun tarafsızlığı, adaletin gecikmemesi ve herkes için eşit uygulanmasıdır. Bu anlayışla, adalete inanan herkesin sesine kulak vermeye devam ediyor, iftira sarmalına kendini kaptıran Özgür Özel'inde derhal Akın Gürlek ve yüce Türk milletinden özür dilemesi gerekir. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Bakanımız Akın Gürlek'in yanındayız. Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

