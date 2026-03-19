Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu

Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin ayva üretim merkezi Bilecik ve Bursa'da yaşanan zirai don, rekolteyi tarihi seviyelere düşürdü. TÜİK verilerine göre geçen yıla oranla %59 azalarak 83 bin tona gerileyen üretim, market fiyatlarına "rekor" olarak yansıdı. Bursa'da bir markette kilosu 298,80 liradan alıcı bekleyen ayva, hem iç piyasada hem de ihracat pazarında bu sezon "yok" yılı yaşıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 23:45, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 23:59
Yazdır
Üretimindeki düşüş nedeniyle fiyatları artan ayva, Bursa'da bir markette kilosu yaklaşık 300 liradan satışa sunuldu.

Üretim Rakamlarında Büyük Düşüş

TÜİK'in geçen yıla ilişkin bitkisel üretim 2. tahminine göre, 2024'te 203 bin ton olan ayva üretimi 2025'te yaşanan zirai donun etkisiyle düştü.

Geçen sene yüzde 59 düşüşle, bir başka ifadeyle 119 bin 500 bin ton azalışla 83 bin tona gerileyen üretim, ayva fiyatlarında artışa yol açtı.

Marketlerde Fiyat Farklılığı

Bursa'daki bir markette ayvanın kilosu 298,80 liradan satışa sunuldu. Başka bir markette kilosu 258,99 lira olan ayva, diğerlerinde 150 ila 200 lira arasında alıcı buldu.

Zirai Don Rekolteyi Vurdu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve bölge ekonomisinin en önemli kalemlerinden biri olan ayva üretiminde bu yıl yaşanan zirai don, rekolteyi düşürürken fiyatların rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.

İhracat ve Sanayi Üretimi Olumsuz Etkilendi

Günlük tüketimin yanı sıra lokum, pekmez ve reçel gibi katma değerli ürünlerin ham maddesi olarak kullanılan Osmaneli ayvası, bu sezon yaşanan iklim şartları nedeniyle üreticisini ve alıcısını üzdü.

Geçen yıl Avrupa pazarında Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere ihraç edilen ürün, bu yıl yok denecek kadar az seviyelere geriledi.

Ayva Artık Lüks Meyve Kategorisinde

Bu meyvede merkez konumunda olan Osmaneli'de bile ayvanın kilosu 150 ila 250 lira arasında satılıyor.

Yerinde dahi kilosu 250 liraya kadar tırmanan ayva tüketimde lüks meyveler arasına girdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber