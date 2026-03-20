Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
20 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

20 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 00:03
20 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Rize/16.30)

2- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.

(İstanbul/07.39)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Beştepe Millet Camisi'nde kılacak.

(Ankara/07.23)

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kılacak.

(Manisa/07.44)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Polisevi'nde yapılacak bayramlaşma programına katılacak, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak ve teşkilatla bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Tekirdağ/11.00/14.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Yakutiye ilçesindeki Ulu Cami'de kılacak, Van Valiliği'ni, Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret edecek, ardından Edremit Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşma programına katılacak.

(Erzurum/06.49/Van/11.00/13.30/15.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Programı'na iştirak edecek.

(Rize/15.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

(Ankara/07.23)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.

(Kastamonu/14.30/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kıldıracak, hutbe irad edecek.

(İstanbul/07.39)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi, İspanya'da Badalona Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic'in rakibi belli olacak.

(Badalona/14.00)

