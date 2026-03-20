20 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları
20 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Rize/16.30)
2- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.
(İstanbul/07.39)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Beştepe Millet Camisi'nde kılacak.
(Ankara/07.23)
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kılacak.
(Manisa/07.44)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Polisevi'nde yapılacak bayramlaşma programına katılacak, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak ve teşkilatla bayramlaşma programına iştirak edecek.
(Tekirdağ/11.00/14.00)
2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Yakutiye ilçesindeki Ulu Cami'de kılacak, Van Valiliği'ni, Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret edecek, ardından Edremit Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşma programına katılacak.
(Erzurum/06.49/Van/11.00/13.30/15.30)
3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Programı'na iştirak edecek.
(Rize/15.30)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.
(Ankara/07.23)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.
(Kastamonu/14.30/15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kıldıracak, hutbe irad edecek.
(İstanbul/07.39)
SPOR
1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi, İspanya'da Badalona Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic'in rakibi belli olacak.
(Badalona/14.00)