KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız

"Bayramlar, insana çocukluğunu hatırlatır; samimiyeti, sevinci ve birlik duygusunu yeniden yaşatır. Bazı şeyler değişmiş olabilir ama bu günlerin ruhunun hala canlı olduğuna inanıyorum. Bayramları dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği günler olarak yaşatmalıyız."

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Mart 2026 07:54, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 07:56
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız

Meclis çatısı altındaki yemin krizinden İBB davasına, mal varlığı tartışmalarından yargı süreçlerinin uzamasına kadar adaletin çok ağır gündem maddelerini şimdilik bir kenara bıraktık. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görevindeki ilk bir ayı geride bırakırken, siyasetin ötesine geçtiğimiz, samimi bir bayram sohbetinde buluştuk. Bayramların, bizi biz yapan değerlerin gelecek nesillere taşınmasında en önemli köprülerden biri olduğunu söyleyen Bakan Gürlek'in sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle okuyucularımıza bayram mesajınızı alabilir miyiz?

Ramazan ayını hüzünle geride bıraktık. Bu süreçte paylaşmanın, dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hep birlikte hissettik. Bayramların da bu birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğine inanıyorum. İnşallah bu bayram; toplumumuzda adalet, huzur ve güven duygusunun daha da pekişmesine vesile olur. Bu vesileyle Adalet teşkilatımızın tüm mensuplarının, ailelerinin ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Öte yandan, başta Gazze olmak üzere zulüm ve çatışma altında bayrama giren kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Dualarımız; adaletin, barışın ve insan onurunun hakim olduğu bir dünyanın en kısa zamanda kurulması için. Temennimiz; çocukların korkuyla değil umutla büyüdüğü bir dünyanın hakim olması.

DEĞERLERİMİZİ TAŞIYAN KÖPRÜLERDEN BİRİ

"Nerede o eski bayramlar" sözünü sık duyuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda bayramlar nasıldı?

Bu cümleyi çoğumuz zaman zaman söyleriz. Çünkü bayramlar, insana çocukluğunu hatırlatır; samimiyeti, sevinci ve birlik duygusunu yeniden yaşatır. Benim çocukluğumda bayramlar; sabah erkenden uyanmak, bayram kıyafetlerini giymek, büyüklerin elini öpmek, mahallede büyükleri ziyaret etmek ve gün boyu süren bir neşe demekti. Aile büyüklerinin bir araya geldiği, sofraların kalabalık olduğu, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği çok özel günlerdi. Bugün hayatın temposu, şehirleşme ve farklı hayat biçimleri bazı şeyleri değiştirmiş olabilir. Ama ben bayramların ruhunun hala canlı olduğuna inanıyorum. Önemli olan bu kültürü yaşatmak ve çocuklarımıza aktarmak. Çocuklarımızı bayram ziyaretlerine götürmek, büyüklerin duasının kıymetini anlatmak, paylaşmanın güzelliğini hissettirmek bizim sorumluluğumuz. Bayramları sevgi, saygı ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği günler olarak yaşatmalıyız. Çünkü bayramlar, bizi biz yapan değerleri gelecek nesillere taşıyan en önemli köprülerden biri.

GÜÇLÜ YARGI, HUKUK DEVLETİNİN TEMELİDİR

Adalet Bakanlığı görevinizde ilk ayınızı geride bıraktınız. Yargı mensuplarıyla yakın iletişiminiz dikkat çekiyor. Neler söylemek istersiniz?

Zaman çok çabuk akıyor. Bu süre içinde en çok önem verdiğim konulardan biri, yargı camiamızla güçlü bir iletişim kurmak oldu. Meslek hayatımın önemli bir kısmını sahada geçirmiş biriyim. Bu nedenle yargı mensuplarımızın karşılaştığı zorlukları, beklentilerini yakından biliyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren onların görüşlerini dinlemeye, çözüm üretmeye özel önem veriyorum. Amacımız; hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın ve tüm yargı camiası mensuplarının görevlerini daha huzurlu ve verimli bir ortamda yapabilmelerini sağlamak. Çünkü güçlü bir yargı, güçlü bir hukuk devletinin temelidir.

AİLENİN KORUNMASI BİR BEKA MESELESİ

Adalet Bakanı Gürlek, son dönemde aile yapısını olumsuz etkileyen çok fazla tehdit olduğunu belirterek "Ailenin korunması bir beka meselesi haline geldi. Toplumu ayakta tutan temel sütun olan aile, toplumun en küçük birimi değil en büyük gücü. Dijital mecralarla birlikte özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin maruz kaldığı riskler çeşitlenmiş durumda. Bu nedenle ailenin korunması aynı zamanda çocuklarımızın korunmasıdır, bir gelecek ve beka meselesidir. Bizim sadece güvenlik tedbirleriyle değil eğitimle, sosyal politikalarla ve hukukla birlikte hareket etmemiz gerekiyor.12. Yargı Paketinde de sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın geleceği için gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

GAMZE ERDOĞAN

