Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 08:23, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 08:45
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.