Çorum'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 09:24, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 09:57
Osman Sakaoğlu idaresindeki yolcu otobüsü, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde, Hasan Yetişken yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı.