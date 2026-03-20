Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, şubat sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı İstanbul'da bulunurken, kenti Ankara ve İzmir izledi. İstanbul, hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğünde diğer illere fark attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 12:46, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 12:46
Yazdır
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, şubat sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul'da ikamet ediyor. Bu ili 690 bin 143 kişiyle Ankara, 448 bin 731 kişiyle İzmir takip etti.

İstanbul'daki yatırımcıların toplam pay senedi portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon lira olurken, Ankara'da bu tutar 411 milyar 550 milyon lira, İzmir'de ise 167 milyar 624 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri yüzde 66,8 ve 1 trilyon 645 milyar 746 milyon liralık artış kaydetti. Bu tutar geçen yılın şubat ayında 2 trilyon 462 milyar 448 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde Ankara'daki yatırımcıların portföy değeri de yüzde 54,4 ve 145 milyar 64 milyon lira yükseldi. İzmir'de ise yatırımcıların portföy değeri yüzde 40,4 ve 48 milyar 193 milyon lira arttı.

Pay senedi yatırımcı sayıları dikkate alındığında ise geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da yüzde 1,7 ve İzmir'de yüzde 1 azalış kaydederken, Ankara'da yüzde 0,8 artış yaşandı.

Bursa, 3 büyük şehirden sonraki konumunu korudu

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra portföy büyüklüğü en fazla olan il Bursa oldu. Şubat sonu itibarıyla Bursa'da yerleşiklerin portföy değeri 106 milyar 247 milyon lira, buradaki pay senedi yatırımcı sayısı ise 278 bin 480 oldu. Böylece Bursa, 3 büyük ilin ardından en çok pay senedi yatırımcısına sahip şehir olarak öne çıktı.

Portföy büyüklüğünde Bursa'yı 67 milyar 398 milyon lirayla Antalya, 52 milyar 849 milyon lirayla Adana, 49 milyar 473 milyon lirayla Kocaeli, 41 milyar 50 milyon lirayla Balıkesir, 33 milyar 445 milyon lirayla Mersin ve 31 milyar 637 milyon lirayla Konya izledi.

Yatırımcı sayısına bakıldığında ise 4. sıradaki Bursa'yı 231 bin 639 kişiyle Antalya, 192 bin 323 kişiyle Kocaeli, 189 bin 88 kişiyle Adana, 143 bin 423 kişiyle Mersin, 139 bin 966 kişiyle Konya ve 122 bin 604 kişiyle Balıkesir takip etti.

Yabancılarda en büyük pay senedi portföyü ABD'de

Yurt dışı yerleşik yatırımcılara bakıldığında ise şubat sonu itibarıyla en büyük portföy değeri 732 milyar 938 milyon lirayla ABD'li yatırımcıların oldu.

Portföy değerine bakıldığında ABD'yi 719 milyar 752 milyon lirayla Katar, 452 milyar 720 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. Listenin devamında 317 milyar 830 milyon lirayla İspanya, 145 milyar 146 milyon lirayla Hollanda yer aldı.

ABD'li yatırımcı sayısı 953, Katarlı yatırımcı sayısı 10, Birleşik Krallıklı yatırımcı sayısı 272, İspanyalı yatırımcı sayısı 12 ve Hollandalı yatırımcı sayısı 143 oldu.

ABD'li yatırımcıların portföy değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,4, Katarlı yatırımcıların portföy değeri yüzde 67,9, Birleşik Krallıklı yatırımcıların portföy değeri yüzde 83,4 ve İspanyalı yatırımcıların portföy değeri yüzde 22,1 artarken, Hollandalı yatırımcıların portföy değeri yüzde 9,5 azaldı.

En fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi "sanayi"

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde şubat sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 587 bin 442 kişi olarak belirlendi.

Sektör endekslerine bakıldığında en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 265 bin 844 kişiyle sanayi endeksi olurken, bunu 4 milyon 56 bin 159 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

Mali endeks 3 milyon 159 bin 585 yatırımcıya sahipken, teknoloji endeksinin yatırımcı sayısı 2 milyon 659 bin 57 kişi oldu. Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise şubat sonu itibarıyla 945 bin 247 olarak kayıtlara geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber