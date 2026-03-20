Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da 15 bin metrekarelik alanda devam eden hızlı tren fabrikasının yapım çalışmalarında 4,5 ayda yüzde 55 ilerleme sağladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 14:11, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 14:09
Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yapılan Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üretebileceğini kaydetti.

Uraloğlu, artık hızlı trenlerin fabrikalarını inşa edebilen, teknolojisini geliştiren, üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten, tren setlerini üreten ve test eden bir Türkiye olduğunu vurguladı.

"Bu yıl içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz"

Fabrika çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"4,5 ayda, 18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikayı hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikanın tamamlanmasıyla, 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı tren bu tesiste hayat bulacak. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak."

"Çevreye duyarlı bir üretim anlayışını esas alacağız"

Uraloğlu, fabrikanın, hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacağına işaret ederek, "Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz." ifadesini kullandı.

