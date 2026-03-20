81 ilde 375 mobil göç noktası aracıyla denetimler sürdürülecek

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayram süresince, bayramın huzur ve güven ortamında geçirilmesi için kolluk birimleriyle koordinasyon içinde, 7 gün 24 saat esasına göre saha faaliyetlerine devam edilecek.

Yol kontrol ve arama noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra şok uygulamalar kapsamında yabancılara yönelik kimlik kontrolleri ile düzensiz göçmen tespitine yönelik işlemler titizlikle yürütülecek.

Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapı ve personel kapasitesiyle bayram süresince de sahada olunacak.

Bu doğrultuda, 81 ilde faaliyet gösteren 375 mobil göç noktası aracı, toplam 2 bin 254 personelle görevine kesintisiz devam edecek.