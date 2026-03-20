UEFA, soruşturma başlattı. Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Liverpool ile Anfield'da oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang'ın parmağının yaralanmasına neden olan olay için soruşturma başlatıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Mart 2026 15:14, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 15:07
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılarak turnuvaya veda etmişti.

İkinci yarının başında Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Noa Lang, karşılaşmanın 77. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası reklam panolarına çarparak elinden ciddi şekilde yaralanmıştı.

Galatasaray Kulübü, oyuncunun ameliyat edileceğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu sakatlık sonrası UEFA ve Liverpool harekete geçti. The Athletic'in haberine göre hem UEFA hem de Liverpool, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

UEFA sözcüsünün yaptığı açıklamada "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İngiltere'de hemen ameliyata alınan Hollandalı futbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi.

