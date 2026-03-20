İki polis memuru ile babaları arasında çıkan tartışmada bir polis memuru öldü

4445 Sokak'ta bir market önünde havaya silah sıkıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri boynundan yaralı halde bulunan baba M.A. ile polis memuru oğlu D.A'yı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis memuru D.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba M.A'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer polis memuru Ö.A. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bayram izni için memleketlerine gelen Antalya Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.A. ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru D.A. ve babaları arasında evde başlayan tartışmanın araç içerisinde devam ettiği ve silahların kullanıldığı öğrenildi.

Olay yerinde 2 tabanca, boş kovan ve dolu fişek ele geçirildi.