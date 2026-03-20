Bakan Çiftçi: Bu vatanda hür yaşamayı şehitlerimize borçluyuz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı kutlamaları kapsamında Van Edremit'te düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Dini bayramların toplumsal birlik ve millet olma şuurunu pekiştirdiğini belirten Çiftçi, "Ezanların yankılandığı, bayrağımızın nazlı nazlı dalgalandığı bu vatanda hür yaşamayı şehitlerimize borçluyuz" diyerek birlik mesajı verdi. Programa Van protokolü ve askeri erkan tam kadro katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 17:23, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 17:23
Bakan Çiftçi: Bu vatanda hür yaşamayı şehitlerimize borçluyuz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan ve yakından ilgilendiği gazilerle sohbet eden Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, rahmet, bereket, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazanı geride bıraktıklarını söyledi.

Hep birlikte Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini belirten Çiftçi, "Allah sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı hepimize tekrar tekrar nasip etsin. Yine bu vesileyle ramazanda tuttuğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin de kabul ve makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bayramların önemine vurgu yapan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz, toplumsal dayanışmanın tabiri caizse zirve yaptığı günlerdir. Bu müstesna günlerde büyükleri ziyaret eder, ellerini öper, küçükleri sevindirir, hatta fakir fukarayı gözetiriz. Bu arada geçmişlerimizi de yad ederiz. Arife günleri onları da mezarlıklarda ziyaret ederiz. Şehitliklerimizi ziyaret ederiz. Çünkü bu aziz vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlere borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hepsinin şehadetini kabul eylesin diye de Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunuyoruz. Yine kahraman gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Dolayısıyla ezan seslerinin yankılandığı, bayrağımızın da nazlı nazlı dalgalandığı bu güzel vatanda kıyamete kadar hep beraber, birlikte yaşamak aziz milletimize nasip olsun diye de dua ve niyazda bulunuyoruz."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Van'ı eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan iletişime ve yaşamın her alanında ileriye götürmek için canla ve başla çalıştıklarını ifade etti.

Katılımcılara teşekkür eden Balcı, "Şehrimizi imar, ihya ve inşa etmek, kıymetli Vanlı hemşerilerimizin huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlamak için aşkla, şevkle bütün arkadaşlarımızla beraber 1 milyon 141 bin Vanlı hemşerimizin hayır duasıyla beraber çalışıyoruz. Şehre hizmet etmek büyük bir onur. Kendimizi şehrin hizmetçisi olarak görüyoruz. Allah'a şükür Van'ımızda da güzel işler oluyor." diye konuştu.

Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

