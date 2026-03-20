Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Kendi sağlık teknolojisini üreten bir Türkiye inşa ediyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Güneysu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi açılış töreninde konuştu. Türkiye Yüzyılı'nda "koruyan, geliştiren ve üreten" bir sağlık modeli inşa ettiklerini belirten Memişoğlu, Rize'ye son 23 yılda 32 yeni sağlık tesisi kazandırdıklarını vurguladı. Bakan, merakla beklenen 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi'nin ise 2027 yılında açılacağını müjdeledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 17:34, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 18:34
Yazdır
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ana yurdu, baba ocağı Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında son 23 yılda Rize'ye 32 yeni sağlık tesisi kazandırdıklarını belirten Memişoğlu, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hemşehrilerimize modern sağlık tesislerinde, güçlü sağlık teknolojileri altyapısıyla gelişmiş ve özellikli sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, bugün devam eden büyük projelerle Rize'yi sağlıkta çok daha güçlü bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği ve büyük emeklerle memleketimiz Rize'ye de kazandırdığı, 1053 yatak kapasiteli, dünya çapında eşsiz bir proje olan mimari ve mühendislik harikası Rize Şehir Hastanemizin inşaat çalışmalarını bu yıl tamamlayarak Allah'ın izniyle 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte Rize, bölgenin şifa üssü haline gelecek"

Şehir Hastanesi kampüsünde inşa edilecek tıp fakültesinin, Rize'de tıp eğitimi ve bilimsel araştırma imkanlarını daha da güçlendireceğinin altını çizen Memişoğlu, yatırımların tamamlanmasıyla Rize'nin bölgenin şifa üssü haline geleceğini ifade etti.

Memişoğlu, Rize'nin çevre illere, hatta komşu ülkelere dahi sağlık hizmeti sunabilecek bir kapasiteye kavuşacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün, Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanemizin açılışını gerçekleştirerek bayram sevincimizi, Rize'mize kazandırdığımız bu kıymetli eserle taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem valideleri merhume Tenzile Erdoğan Hanımefendi'nin kıymetli hatırasını yaşatacak olan bu güzel sağlık tesisinin nice insanımıza şifa kapısı olmasını temenni ediyorum. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu, hastanenin Rize'ye hayırlı olmasını dileyerek görev yapacak sağlık çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber