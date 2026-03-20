Petrolde fiyatları 100 doları aştı. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırıları ve İran'ın da karşılıklarıyla bölgeye yayılma riski taşıyan savaşın kısa sürede bitmemesi de piyasaları sarstı.

Karşılıklı saldırıların enerji tesislerine yönelmesi de gerilimi daha artırınca petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını direkt etkiledi.

Türkiye'de savaşın başlamasıyla ve Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasıyla alınan ekonomik önlemlerin başında eşel mobil sistemine dönüş geldi.

Eşel mobil sistemi, petrol fiyatları ya da döviz kaynaklı akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin doğrudan pompa fiyatlarına yansımasını önlemek amacıyla, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ayarlanmasına verilen isim olurken, zamlar direkt yansıtılmayıp ÖTV'den düşülerek Hazine tarafından karşılanarak enflasyon üzerindeki baskı azaltılmayı amaçlar.

Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?



28 Şubat'ta 60,3 TL seviyelerinde olan motorin fiyatları son zamlarla 71,1 TL'ye çıkarken, eşel mobil sistemi gelmeseydi ne kadar olacağını sosyal medyada finansal hesaplamalarıyla tanına "e507" hesapladı.

E507'nin hesaplamalarına göre, 71,10 TL olan motorin fiyatları eşel mobil sistemi gelmeseydi 87,78 TL'ye çıkacaktı. Vazgeçilen vergi miktarı da bu hesaplamalara göre, litre başına 16,68 TL oldu.