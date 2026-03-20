Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
28 Şubat'ta başlayan bölgesel savaşın ardından 100 doların üzerine fırlayan petrol fiyatları, Türkiye'de "Eşel Mobil Sistemi"ne dönüşü zorunlu kıldı. Sosyal medyada finansal analizleriyle tanınan "e507"nin hesaplamalarına göre; eğer bu sistem uygulanmasaydı, bugün 71,10 TL olan motorinin litre fiyatı 87,78 TL'ye ulaşacaktı. Devlet, enflasyon baskısını azaltmak için litre başına tam 16,68 TL tutarındaki ÖTV gelirinden feragat etti.

Haber Giriş : 20 Mart 2026 18:10, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 18:29
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Petrolde fiyatları 100 doları aştı. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırıları ve İran'ın da karşılıklarıyla bölgeye yayılma riski taşıyan savaşın kısa sürede bitmemesi de piyasaları sarstı.

Karşılıklı saldırıların enerji tesislerine yönelmesi de gerilimi daha artırınca petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını direkt etkiledi.

Türkiye'de savaşın başlamasıyla ve Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasıyla alınan ekonomik önlemlerin başında eşel mobil sistemine dönüş geldi.

Eşel mobil sistemi, petrol fiyatları ya da döviz kaynaklı akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin doğrudan pompa fiyatlarına yansımasını önlemek amacıyla, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ayarlanmasına verilen isim olurken, zamlar direkt yansıtılmayıp ÖTV'den düşülerek Hazine tarafından karşılanarak enflasyon üzerindeki baskı azaltılmayı amaçlar.

Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?

28 Şubat'ta 60,3 TL seviyelerinde olan motorin fiyatları son zamlarla 71,1 TL'ye çıkarken, eşel mobil sistemi gelmeseydi ne kadar olacağını sosyal medyada finansal hesaplamalarıyla tanına "e507" hesapladı.

E507'nin hesaplamalarına göre, 71,10 TL olan motorin fiyatları eşel mobil sistemi gelmeseydi 87,78 TL'ye çıkacaktı. Vazgeçilen vergi miktarı da bu hesaplamalara göre, litre başına 16,68 TL oldu.

