Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaralama suçundan hükümlü bulunan 31 yaşındaki Sinan Can Kandemir, mahkumiyetinin 12'nci gününde yaşamını yitirdi. Ölümü 'şüpheli' bulunan Kandemir için savcılık geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netleşecek. Kandemir'in cenazesi Terme ilçesinde toprağa verildi.
Samsun Kapalı Cezaevi'nde 12 gündür hükümlü bulunan Sinan Can Kandemir (31), hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Kandemir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli soruşturma başlatıldı.
Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaralama suçundan hükümlü bulunan Sinan Can Kandemir, mahkumiyetinin 12'nci günü olan 17 Mart'ta yaşamını yitirdi. Hükümlünün ani ölümü üzerine savcılık tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kandemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kandemir, dün Terme ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Olayla ilgili 'şüpheli ölüm' kaydıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.