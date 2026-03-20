Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile kampüs binasının mülk sahibi Mehmet Şerif Kanık arasındaki kira artışı anlaşmazlığı yargıya taşındı. Konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulunan Rektör Muzaffer Elmas, "5 yıl önce de ekspertiz değerine göre kiralama yapıldı. Bu süre zarfında her yıl resmi kira artışı yapılmıştır. Bunun üzerine ne oldu da beş yıl sonunda tekrar 15 kat kira artışı talep ediliyor?" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 19:52, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 19:54
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin Başiskele'deki kampüsü için mal sahibi Mehmet Şerif Kanık, 15 kat kira artışı talep etmiş, üniversite yetkilileri ise bu talebin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyince Kanık dava açmıştı. Konuyla ilgili mülk sahibinden yapılan açıklamada, "Uzmanlar tarafından emsal çalışmalar yapılmış ve ortaya çıkan kira bedeli karşı tarafa iletilmiştir. Süreç halen ilgili mahkemeler nezdinde devam etmekte olup, yargı sürecine duyulan saygı gereği konuya ilişkin detaylı değerlendirme yapılmamaktadır. Eğitim faaliyetlerinin ve öğrencilerin öneminin bilinciyle hareket edilmekte olup, sürecin sağduyu ve hukuk çerçevesinde sonuçlanması temennimizdir" denildi.

Konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise talep edilen artış oranına tepki gösterdi. Sürece dair açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl önce de ekspertiz değerine göre kiralama yapıldı. Bu süre zarfında her yıl resmi kira artışı yapılmıştır. Bunun üzerine ne oldu da beş yıl sonunda tekrar 15 kat kira artışı talep ediliyor? Ne olduğu açık, üniversitemizin 5 milyon dolar harcayarak yaptığı yatırım ve Know-How."

"KOSTÜ bir ticarethane değildir"

Ekspertiz sürecinin objektif ve hakkaniyetli verilere dayanması gerektiğini vurgulayan Rektör Elmas, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ekspertize objektif ve hakkaniyetli bilgi vermek lazım. Şöyle ki: Şurada ticari faaliyet gösteren ve 6 bin öğrenci okutan bir kurumun kirasını tespit et demek var; altı yıldır boş duran, üniversiteden başka bir kurumun kiralaması çok zor olan, okul iskanlı, 21 yıllık kira kontratı olan ve kiracının 5 milyon dolar harcayarak yaptığı tadilatı da göz önüne alarak değerleme yap demek var. İkisi farklı sonuçlar doğurur. Biz de ekspertiz yaptırdık. Gayet gerçekçi. Sonuçta yargıya intikal etmiş bir durum. Adalet en doğrusuna karar verir.

Tekrar ediyorum, KOSTÜ bir ticarethane değildir. Cumhurbaşkanımızın talimat ve teveccühleriyle Kocaeli'ne gelmiştir. Vakıf zihniyetiyle yönetilmektedir. Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Talip Emiroğlu ile daha iyi eğitimle, daha fazla burslu öğrenci okutarak devlet büyüklerimizin itimadına layık olmaya çalışıyoruz. Bugün bin 200 öğrenciyi tam burslu okutuyoruz. Hedefimiz bu sayıyı her yıl artırmaktır. Gençlerin okuma hakkını sonuna kadar savunacağız, tüccarca yaklaşımlara fırsat vermeyeceğiz."

