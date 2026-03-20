Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da yol kesip bıçakla saldırdılar: 17 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da kendilerinden para isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 23:58, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 23:54
Yazdır
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüphelilerin para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Erdoğan Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber