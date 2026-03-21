5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
21 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 00:14
1- Siyasi partilerde bayramlaşma programları düzenlenecek.

- AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak.

(Ankara/09.50-14.30)

- CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00-17.15)

- MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.

(Ankara/09.00-15.15)

- İYİ Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.00-15.25)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenecek 21 Mart Nevruz Anma Günü programına katılacak.

(Gaziantep/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.

(Trabzon/10.00/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Serikspor-Sakaryaspor, Boluspor-Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor, Manisa FK-Özbelsan Sivasspor ve Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/Bolu/13.30/Ankara/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş BOA-ÇİMSA ÇBK Mersin müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00)

