21 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- Siyasi partilerde bayramlaşma programları düzenlenecek.
- AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak.
(Ankara/09.50-14.30)
- CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00-17.15)
- MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.
(Ankara/09.00-15.15)
- İYİ Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.
(Ankara/09.00-15.25)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenecek 21 Mart Nevruz Anma Günü programına katılacak.
(Gaziantep/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.
(Trabzon/10.00/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Serikspor-Sakaryaspor, Boluspor-Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor, Manisa FK-Özbelsan Sivasspor ve Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor maçlarıyla başlayacak.
(Antalya/Bolu/13.30/Ankara/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmalarıyla başlayacak.
(İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00)
3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş BOA-ÇİMSA ÇBK Mersin müsabakaları oynanacak.
(Ankara/16.30/İstanbul/19.00)