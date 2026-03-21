Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
Kayseri'de sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken köpek barınağa götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 07:38, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 08:38
Melikgazi Belediyesi sınırları içindeki Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta arkadaşlarıyla oynayan A.D'ye sahipsiz bir köpek saldırdı.
Yakınları tarafından kurtarılan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahipsiz köpek ise Melikgazi Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.