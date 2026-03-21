Kenya'da yolcu uçağı pistten çıktı

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), Nairobi'de bulunan Wilson Havalimanı'nda, Kisumu Uluslararası Havalimanı'ndan gelen bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı.

Uçakta bulunan 39 kişilik yolcu ve mürettebatın tamamı, kazadan yara almadan kurtuldu.

Açıklamada, "Tüm yolcu ve mürettebatın güvende olduğunu teyit ederiz. Herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir. Uçak halen olay yerinde olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, Wilson Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü vurgulayarak tüm havalimanlarında en yüksek güvenlik standartlarının korunmaya devam edeceğini kaydetti.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken polis, olayın kontrol altına alındığını ve ilgili kurumların inceleme başlattığını açıkladı.