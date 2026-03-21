Hatay'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 22 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 09:07, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 09:03
Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.