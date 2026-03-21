Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı mesajı paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 11:05, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 10:53
Emine Erdoğan NSosyal hesabından Nevruz Bayramı mesajı paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun."