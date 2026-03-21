Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 13:21, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 13:16
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Seferlerdeki aksamaların ray hattından kaynaklanan bir problemden dolayı yaşandığı öğrenildi.