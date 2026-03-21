MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

AK Parti Genel Merkezinde bayramlaşma mesaisi başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri partilerin genel merkezlerinde ağırlanıyor.

Bayramlaşma programı kapsamında MHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet karşıladı. İki heyet arasında gerçekleştirilen görüşmede bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasına yönelik temennilerde bulunuldu.

Belgin Uygur, başta Gazze olmak üzere Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Lübnan halkının zulme uğradığı bir süreçte Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini ifade ederek, zulümlerin ve çatışmaların son bulmasını temenni etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı politikalar ve İran'a yapılan saldırılara dikkati çekerek, Ramazan Bayramı'nın acıların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın hem bölgede hem de dünyada hakim olduğu bir sürece vesile olmasını temenni etti.

ABD, İSRAİL - İRAN SAVAŞI

Bölgede yaşanan çatışmaların arasında Türkiye'nin bağımsız olarak güçlü bir şekilde varlığının sürdürmesinin kıymetinin bir kere daha ortaya çıktığını dile getiren Durmaz, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın bu konudaki hassasiyetleri, Türkiye'nin bir şekilde birileri tarafından bulaştırılmak istense de bu sürecin sulhla sonuçlanması için gösterdikleri gayretler son derece kıymetli. Umut ederiz ki bu haksız savaş ve saldırılar sona erer. Ne yazık ki dünyanın en güçlü ülkesi konumunda olan ABD'nin başında ipini Netanyahu'ya kaptırmış bir lider var. O yüzden çok üzülüyoruz. Dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan, NATO'da da müttefik olduğumuz bir ülkenin bu duruma düşmesi son derece üzücü." diye konuştu.

Belgin Uygur da Türkiye'nin coğrafya olarak dört bir yanında çatışmaların olduğu bir bölgede yer aldığını kaydederek, "Türkiye böyle bir coğrafyada huzur ve istikrar adası. Cumhur İttifakı olarak sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte, AK Parti ve MHP olarak merkezimize ülkenin menfaatlerini, milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü alan bir ittifak olarak önceliğimiz 86 milyon içerisindeki her bir ferdimizin huzuru ve güvenliği. Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor, Türkiye artık eski Türkiye değil. 25 yıllık kazanımlarımıza bakıldığında, eser ve hizmet alanında heybemizin çok güçlü olduğu görülüyor. Bunun yanında, başta savunma sanayiimiz olmak üzere geldiğimiz nokta ile dış politika ve uluslararası siyasette arabuluculuğa ve diyaloğa dayalı diplomasi alanındaki çalışmalarımız da görülüyor. Dört bir tarafımızda çatışmaların olduğu bir coğrafyada Türkiye'yi güvenli limanda tutabilme, milletimizin hakkını, hukukunu ve menfaatini her şeyin önünde tutan bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

MHP VE DEM PARTİ BAYRAMLAŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'ın yer aldığı heyet ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan başkanlığındaki, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Parti Meclis Üyesi Zeyno Bayramoğlu'nun bulunduğu heyet bayramlaştı.