CHP Genel Başkanı Özel, ilkokul öğretmenini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de kaldığı yaşlı bakımevinde ilkokul öğretmeni Gülseren Hasyamanlar'a ziyarette bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 16:52, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 16:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilkokul öğretmeni Gülseren Hasyamanlar'a ziyarette bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla öğretmeni Hasyamanlar ile İzmir'de kaldığı yaşlı bakımevinde bir araya geldi.
Özel, annesini kaybeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a da taziye ziyaretinde bulundu.