Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturmada, aralarında katil zanlısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında katil zanlısı A.K. de (28) bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 18:29, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 18:30
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturmada, aralarında katil zanlısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bayram tatili için geldiği İstanbul'da önceki akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayetiyle ilgili soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında katil zanlısı A.K. de (28) bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada cinayet zanlısının ve suç unsuru silahın da ele geçirildiği belirtildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞININ SEVGİLİSİ ATEŞ AÇTI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli saha ve teknik çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden A.K.(28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) ve Z.K.(50) isimli kadın şahıslar olmak üzere toplamda 8 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru silah ele geçirilmiştir.
Yapılan incelemelerde, eski kız arkadaş olan kadın şahsın, yeni erkek arkadaşıyla birlikte olay yerine geldiği, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek maktulün bulunduğu araca silah ile ateş açtığı anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Genç futbolcunun hayatını kaybettiği silahlı saldırı, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Kubilay Kaan Kundakçı ve beraberindeki 2 kişi park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki araçla gelen şüphelilerden A.K. Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş açtı. Ardından şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


