34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2026 20:32, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 21:19
Bursa'nın Harmancık ilçesinde 60 yaşındaki Ahmet Aslan aralarında çıkan tartışma sonrası 45 yaşındaki yeğeni Ayşe Eken'i boğazından bıçaklayarak katletti. Aslan araya girmek isteyen 75 yaşındaki kardeşi Cennet Eken'i ve damadı Engin Göçü de ağır yaralarken, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Harmancık ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Çobanlık yaptığı belirtilen Ayşe Eken ve annesi Cennet Eken ile evlerine gelen dayısı Ahmet Aslan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Aslan, aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni Ayşe Eken'i boğazından bıçakladı. Aslan, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Cennet Eken ile olay sırasında evde bulunan kendi damadı Engin Göç'ü de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ayşe Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Cennet Eken ile Engin Göç ise ilk müdahalelerinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet Aslan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ayşe Eken'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


