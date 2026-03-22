Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Çalıştığı okula giden temizlik görevlisi ölü bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çalıştığı okula giden temizlik görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 07:30, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 07:41
Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C, evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.

Akşam saatlerinde eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce yapılan aramada, Erkan C, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekipleri Erkan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

