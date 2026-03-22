Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis'in hazırladığı rapor doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeler için önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir trafik yaşanacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve bir metin üzerinde çalışmalar başlatılacak. Bunun için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelerek yasal süreçle ilgili takvimi başlatabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin de diğer partilerle de görüşerek ortak bir metin üzerinde uzlaşma araması bekleniyor.

Meclis'in Terörsüz Türkiye raporunda yasal düzenlemeler için PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespitinin gerektiğine dikkat çekilmişti. Ancak İran, İsrail ve ABD üçgeninde Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler örgütün silah bırakma sürecini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN, MİT'TEN GELEN RAPOR DOĞRULTUSUNDA TALİMAT VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem güvenlik birimleri ile hem de kurmayları ile yapacağı değerlendirmelerden sonra yasal süreçler konusunda bir karara varılması bekleniyor.

Erdoğan'ın MİT'ten gelecek teknik rapor doğrultusunda nisan ayı itibarıyla çerçeve yasanın çıkarılmasına yönelik talimat vereceği ifade ediliyor.

MİT'in raporunda PKK'nın Kuzey Irak'ta boşaltılan mağaralar, teslim edilen silahların sayısı gibi teknik detaylara yer verileceği belirtiliyor.

FIRSAT PENCERESİ



AK Parti kaynakları, "Orta Doğu'daki savaş ortamının Türkiye'deki süreci etkilememesi için hızlı davranılmasında yarar var. Böyle bir ortamda hiçbir örgüt silahını tamamen bırakmak istemeyebilir. Bu sebeple hukuki süreçler biraz gecikmeye sebep olabilir ama nisan ayında somut gelişmeler görebiliriz. Bir taslak ortaya konulur. Neler yapılacağı, hangi adımların atılacağı kamuoyu ile paylaşılır. Örgüt üyelerine 'Size bir fırsat sunuyoruz' denilir. Türkiye'ye geleceklere bazı ceza indirimleri yapılır. Çıkarılacak düzenlemede örgüt üyeleri kategorilere ayrılacak. Suça karışanlar, suça karışmayanlar, arananlar ve cezaevinde olanlarla ilgili farklı düzenlemeler olabilir" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti kurmayları, halihazırda cezaevinde 4 bin civarında PKK'lının olduğunu, bunların 500'ten fazlasının ağırlaştırılmış hapis cezasının bulunduğunu kaydetti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da ağırlaştırılmış hapis cezası olan kategoride yer aldığını hatırlatan AK Parti kaynakları, yapılacak infaz düzenlemeleri ile cezaevinde olan örgüt üyeleriyle ilgili bazı indirimlerin gündeme geleceğini kaydetti.