Çocuk oyuncunun çığlığı yanıt buldu: Bakanlık devreye girdi

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, Kadın dizisinde oynarken aynı kadroda yer alan Özge Özpirinççi'nin yönlendirmesiyle tanıştığı bir avukat Nail Gönenli tarafından dolandırıldığını açıklamıştı. Kübra Süzgün, kendisinin haberi olmadan reklam filmlerinde oynatıldığını ve kendisinin kullanıldığını açıklamıştı.

Çocuk bir oyuncu olarak bir çetenin eline düştüğünü söyleyen oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ!

Genç oyuncu, yardım çığlıklarının Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaştığını söyleyip konuyla ilgili babası Serkan Süzgün ile iletişime geçildiğini belirtti. Kübra Süzgün'ün durumunun artık yakından takip edildiği ve gerekli adımların atılacağını söyleyip Bakan Gürlek'e teşekkür ederek "Bu bayram benim için çok sevindirici. Çünkü sayın Bakanımız çağrımla ilgilendiklerini söyledi" dedi.

NELER OLMUŞTU?

16 yaşındaki oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, geçtiğimiz aylarda kızıyla aynı dizide rol alan Özge Özpirinççi yüzünden dolandırıcılığa maruz kaldığını belirtmişti.

YARDIM İSTEDİ

Kübra Süzgün önceki gün yaşanan tüm gelişmelere rağmen hala mağdur olduklarını ve kendisine kimsenin yardım etmediğini belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

"AİLECEK YOK OLACAĞIZ"

Maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşadığını belirten Süzgün, bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi. Süzgün, "Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için sizlerden yardım istiyorum. Yoksa biz ailecek yok olacağız" demişti.

GÖKHAN GÖKDUMAN