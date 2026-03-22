Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Çocuk oyuncunun çığlığı yanıt buldu: Bakanlık devreye girdi

"Kadın" dizisindeki rolüyle tanınan 16 yaşındaki çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün, bir avukat tarafından dolandırıldığı ve reklam filmlerinde izinsiz oynatıldığı iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yardım isteyen Süzgün, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in babasıyla iletişime geçtiğini ve durumun yakından takip edileceğini duyurdu. Genç oyuncu, "Sayın Bakanımız çağrımla ilgilendi, bu bayram benim için çok sevindirici" dedi.

Haber Giriş : 22 Mart 2026 08:58, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 08:46
Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, Kadın dizisinde oynarken aynı kadroda yer alan Özge Özpirinççi'nin yönlendirmesiyle tanıştığı bir avukat Nail Gönenli tarafından dolandırıldığını açıklamıştı. Kübra Süzgün, kendisinin haberi olmadan reklam filmlerinde oynatıldığını ve kendisinin kullanıldığını açıklamıştı.

Çocuk bir oyuncu olarak bir çetenin eline düştüğünü söyleyen oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ!

Genç oyuncu, yardım çığlıklarının Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaştığını söyleyip konuyla ilgili babası Serkan Süzgün ile iletişime geçildiğini belirtti. Kübra Süzgün'ün durumunun artık yakından takip edildiği ve gerekli adımların atılacağını söyleyip Bakan Gürlek'e teşekkür ederek "Bu bayram benim için çok sevindirici. Çünkü sayın Bakanımız çağrımla ilgilendiklerini söyledi" dedi.

NELER OLMUŞTU?

16 yaşındaki oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, geçtiğimiz aylarda kızıyla aynı dizide rol alan Özge Özpirinççi yüzünden dolandırıcılığa maruz kaldığını belirtmişti.

YARDIM İSTEDİ

Kübra Süzgün önceki gün yaşanan tüm gelişmelere rağmen hala mağdur olduklarını ve kendisine kimsenin yardım etmediğini belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

"AİLECEK YOK OLACAĞIZ"

Maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşadığını belirten Süzgün, bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi. Süzgün, "Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için sizlerden yardım istiyorum. Yoksa biz ailecek yok olacağız" demişti.

