Rizelilerin vazgeçilmezi 'susamsız simit' Erdoğan'la gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinde Ramazan Bayramı namazının ardından gazetecilere Rize simidi ikram etti. Bayram programı kapsamında memleketinde bulunan Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı simit ikramı sonrasında kentin yöresel lezzetlerinden biri olan Rize simidini yeniden gündeme taşıdı. Rize simidi, Türkiye'nin birçok yerinde bilinen susamlı simitten farklı olarak susamsız ve uzun süre dayanabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

Özellikle taş fırınlarda pişirilen Rize simidi, bölge halkı tarafından kahvaltılarda ve çay yanında kaşarla birlikte en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Karadeniz kültürünün önemli tatlarından biri olan Rize simidi, geçmişten günümüze özellikle gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir yol azığı olarak da biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu bize ait, Rize simidi" diyerek gazetecilere Rize simidi ikram etmesi, bu yöresel lezzetin tanıtımı açısından da dikkat çekti.

Rize simidinin katkısız olmasına dikkat çeken Haşim Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikram ettiği simitlerin kendileri tarafından yapıldığının altını çizerek "Cumhurbaşkanımız için simitlerini biz gönderdik. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan hamurumuz yoğrulur, sonra yaklaşık 45 dakika dinlenir. Dinlendikten sonra kesilir. Ondan sonra dizilir ve haşlama bölümüne geçer. Haşlama bölümünden sonra pişirme bölümü, ondan sonra tam mamul olarak satışa hazır duruma gelir. En büyük özelliği için hiçbir bir katkı maddesi bulunmamaktadır ve uzun süreli dayanabiliyor. Yani 6 ay hiç bozulmadan tüketebilirsiniz. Sadece biraz sertleşir yenmeyecek durumda olmaz" dedi.

Özellikle tatil için Rize'ye gelen veya Rize'den tatil için yakınlarının yanına giden vatandaşların hediye etmek için Rize simidini tercih ettiğine değinen Öztürk "Tatilden gelenler özellikle çok tüketiyorlar. Çok güzel de bir hediye oluyor gittikleri yerde. Sabah kahvaltısında daha çok tercih ediliyor. Yanında daha çok kaşar ve çayla tüketiliyor" ifadelerini kullandı.