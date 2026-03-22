Telsiz sesleriyle büyüyen ikiz polisler omuz omuza görev yapıyor

Efeler ilçesinde polis emeklisi babaları Cengiz Yılmaz'ın izinden gitmeye karar veren 36 yaşındaki Musluhan ve Metehan Yılmaz, polislik sınavını kazandıkları 2009 yılında ilk kez birbirlerinden ayrıldı. Musluhan Hatay'daki, Metehan ise Erzincan'daki polis meslek yüksekokulunda eğitim gördü.

Mezuniyetin ardından Musluhan İstanbul'da, Metehan ise Eskişehir'de göreve başladı. İkizler, 7 yıl sonra şark görevinde Şırnak'ta yeniden bir araya geldi.

Yaklaşık 5 yıl burada görev yapan kardeşler, 2021 yılında Aydın'da aynı timde görev yapmaya başladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki Yunuslar olarak bilinen motosikletli polis timinde görev yapan ikizler, olaylara birlikte müdahale ediyor.

- "Telsiz sesleriyle büyüdük"

Aynı motosiklette görev yapan ve vatandaşların zaman zaman karıştırdığı kardeşlerden Musluhan Yılmaz, AA muhabirine, polislik sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Babalarının polis olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren polislerin arasında büyüdüklerini anlatan Yılmaz, "Çocukluğumuz polis arabalarında geçti. Telsiz sesleriyle büyüdük biz. O yüzden polislik bizde çocukluk aşkı oldu. O yüzden bu polislik sevdası, aşkı oradan geliyor. Polislik deyince aklımıza tabii ki ilk gelen vatanımıza, milletimize faydalı bireyler olabilmek. Vatandaşımıza, halkımıza yardımcı olabilmek en büyük amaçlarımızdan biri." dedi.

İkiziyle aynı üniformayı giymenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Yılmaz, zor anlarda birbirlerine moral verdiklerini ifade etti.

- "Görenler şaşırıyor"

Metehan Yılmaz ise babasını rol model aldığını, çocukluktan itibaren polis üniformasını giymeyi hayal ettiğini aktardı.

Yılmaz, ikiziyle görev yaparken zaman zaman komik anlar yaşadıklarını belirterek, "Bize 'Yarım saat önce beraberdik ağabey beni nasıl tanımadın?' diyenler oluyor. Halbuki ben o değildim. İkiz kardeşimle oturup sohbet, muhabbet etmişler. O kişinin ben olduğumu sanıyorlar. Böyle komik tarafları oluyor ama güzel, gurur verici bir duygu." diye konuştu.

Çocukluklarının Aydın'da geçtiğini anımsatan Yılmaz, yıllar sonra aynı sokaklarda halkın güvenliği için görev yapmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yunus timleri amiri komiser Melik Arı da ikizleri uzun bir süre karıştırdıklarını fakat zamanla alıştıklarını vurgulayarak, "Biz Türk polisi olarak verdiğimiz eğitimler, gösterdiğimiz görev disiplini ve vatan sevgisiyle aslında bütün polis teşkilatı birbirinin benzeridir. Ekibimizde bulunan Musluhan ve Metehan bunun ete kemiğe bürünmüş halidir." ifadesini kullandı.