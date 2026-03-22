TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlamada 2 bina çöktü: 9 kişi kurtarıldı
Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlamada 2 bina çöktü: 9 kişi kurtarıldı
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu
MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için modern bir "Kedi Yaşam ve Oyun Alanı" oluşturuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 12:06, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 13:59
TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

TBMM yerleşkesinde bakımı ve beslenmesi yapılan yaklaşık 65 kedinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bir proje hayata geçirildi.

Park ve Bahçeler Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında, yerleşke genelinde günlerini geçiren sahipsiz kedilerin tek bir alanda toplanması hedeflendi.

Proje kapsamında kurulan, kapalı ve açık iki bölümden oluşan alan, sevimli kedilerin doğal yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

Yaşam alanının kapalı bölümünde kedi bakım üniteleri, yataklar ve oyuncaklar yer alırken, hasta kediler için ayrı bir bakım alanı oluşturuldu.

Açık alan ise meraklı kedilerin doğal ortamda hareket edebilecekleri şekilde düzenlendi.

Yaşam alanındaki kedi evleri, ısı yalıtımlı ve zorlu hava koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı.

Oyuncu kedilerin zaman geçirebileceği; alana tırmanma, zıplama ve oyun ihtiyaçlarına yönelik ahşap parkurlar kuruldu.

Temizliğe hayli önem veren sevimli kedilerin yaşam alanında mama ve su istasyonları düzenli dezenfekte edilecek. İzole bakım ve tedavi alanları hasta kedilere moral olacak.

Projeyle kedilerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için kurulan yaşam alanında, iki de personel görev yapıyor.

TBMM'de hayata geçirilen bu uygulamayla, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik örnek bir model hedefleniyor.

