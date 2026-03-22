Bakan Gürlek: Bilirkişi raporu süresi 29 güne düştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde hayata geçirilen "rapor teslim kontrolü" ve "aylık iş kotası" uygulamaları sayesinde yargıdaki tıkanıklığın önlendiğini duyurdu. Ortalama rapor süresini 110 günden 29 güne düşürdüklerini belirten Bakan Gürlek; rapor şablonları, performans ölçme formları ve UYAP entegrasyonu ile sürecin artık çok daha sistematik ve denetlenebilir olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 12:51, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 12:53
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

